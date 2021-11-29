Chuyên gia phong thủy tiết lộ 3 con giáp sang năm 2022 khởi nghiệp dễ thành, đầu tư ắt sinh lời

12 con giáp tử vi 29/11/2021 08:44

Bước sang năm Nhâm Dần 2022, sẽ có 3 con giáp dễ khởi nghiệp thành công, đầu tư ắt giàu to trong năm này.

Mạnh Linh Linh được biết đến là một trong những chuyên gia phong thủy đứng đầu Hong kong, từng tư vấn cho nhiều công ty chứng khoán và bất động sản lớn. Bà nhận xét rằng khi chuẩn bị bước sang năm Nhâm Dần 2022, sẽ có 3 con giáp dễ khởi nghiệp thành công, đầu tư ắt giàu to trong năm này. 

Tuổi ngọ

Nhờ được cục diện Tam Hợp chống lưng lại được nhiều cát tinh chiếu mệnh mà năm Nhâm Dần 2022 với những người tuổi Ngọ lên như diều gặp gió. Công việc của Ngọ khởi sắc hơn những năm trước, dễ được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay.

Nói về làm ăn, tuổi Ngọ có thể mở rộng công việc làm ăn hoặc hùn hạp vốn vì luôn có quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ 3 con giáp sang năm 2022 khởi nghiệp dễ thành, đầu tư ắt sinh lời - Ảnh 1

Tuổi Tỵ

. Trong công việc, nếu Tỵ biết nắm bắt cơ hội và chăm chỉ thì bạn sẽ thu lợi bất ngờ, tài lộc khá tốt, nhưng kiếm được tiền thì bạn cũng cần học cách giữ tiền nếu không thì núi vàng núi bạc cũng hết.

Theo lời khuyên của chuyên gia phong thủy Mạch Linh Linh thì tháng 8 âm lịch năm 2022 cũng là một năm thích hợp để Tỵ khởi nghiệp vào lúc này thì tài vận ắt hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh đầy kho. Tuy nhiên, do phạm Thái Tuế và cục diện Tương Xung nên Tỵ cũng cần phải thật cẩn trọng, không nên chủ quan nếu không mọi công sức có thể đổ sông đổ bể.

Tuổi Thìn

Mặc dù bước đầu tuổi Thìn còn gặp khó khăn nhưng càng về cuối năm, con giáp này càng đầu tư thì càng sinh lời, không chỉ tích góp được khoản tiền lớn mà còn xây dựng được cuộc sống viên mãn.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ 3 con giáp sang năm 2022 khởi nghiệp dễ thành, đầu tư ắt sinh lời - Ảnh 2

Trong năm 2021, vận trình của người tuổi Thìn biến độn không ngừng, dù bạn có thể giải quyết êm đẹp bằng năng lực cá nhân nhưng bạn cũng tiêu tốn không ít sức lực và tiền của. Bước sang năm Nhâm Dần 2022, chuyên gia phong thuỷ Mạch Linh Linh cho rằng dù Thìn phạm tam tai nhưng bản mệnh lại được Thiên Quan và Thực Thần nâng đỡ nên công việc tuy gặp một vài khó khăn nhưng nhìn chung sẽ khởi sắc hơn so với năm trước, đặc biệt may mắn sẽ bùng nổ vào nửa cuối năm 2022.

 

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