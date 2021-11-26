"Hotgirl búp bê" sexy ngộp thở diện váy lụa mỏng manh, vòng 1gợi cảm gây chú ý

Tin tức giải trí 26/11/2021 11:10

Nhờ vẻ đẹp long lanh cùng nước da trắng sứ, Lilly Luta được nhiều dân mạng Việt gán cho biệt danh “hot girl búp bê”.

Lilly Luta ( Nguyễn Thị Lượm, 1992) là một trong những hot girl đình đám nhất nhì MXH Việt.

Hotgirl búp bê đốt mắt với váy mỏng như sương, vòng 1 lụa là như muốn chiếm sóng - Hình 1

Hiện tại, ngoài là một hot girl, người mẫu ảnh, cô nàng còn tham gia thêm vào nghề diễn xuất.

Hotgirl búp bê đốt mắt với váy mỏng như sương, vòng 1 lụa là như muốn chiếm sóng - Hình 2

Sức hút của tình cũ Bùi Anh Tuấn không chỉ đến từ gương mặt đẹp tựa tiên nữ mà còn bởi đường cong hình thể rực lửa. Nhờ đó, Lilly Luta được nhiều dân mạng Việt gán cho biệt danh “hot girl búp bê”.

Hotgirl búp bê đốt mắt với váy mỏng như sương, vòng 1 lụa là như muốn chiếm sóng - Hình 3

Mới đây, khi tung loạt ảnh mặc đồ mỏng như cánh gián để khoe khéo body mỹ miều, Lilly Luta lại một lần nữa làm dân tình đứng ngồi không yên.

Hotgirl búp bê đốt mắt với váy mỏng như sương, vòng 1 lụa là như muốn chiếm sóng - Hình 4

Thiết kế xẻ ngực sâu và khoét trọn tấm lưng mỏng manh giúp nàng hot girl khoe trọn làn da trắng mịn cùng vòng 1 bốc lửa như muốn tràn ra khỏi lớp váy.

Hotgirl búp bê đốt mắt với váy mỏng như sương, vòng 1 lụa là như muốn chiếm sóng - Hình 5

Qua những hình ảnh mạnh dạn kết thân cùng trang phục cắt hở mạnh tay, Lilly Luta khiến dân tình chẳng thể rời mắt bởi thân hình nhỏ nhắn cùng vòng 1 căng tràn sức sống.

Tuy nhiên, ít ai biết rẳng vẻ đẹp hoàn mỹ ở hiện tại của cô nàng là một phần đến từ “dao kéo”. Cụ thể, hot girl 9X đã can thiệp chỉnh sửa gương mặt cũng như nâng ngực để có vòng 1 gợi cảm hơn.

Hotgirl búp bê đốt mắt với váy mỏng như sương, vòng 1 lụa là như muốn chiếm sóng - Hình 7

Quay lại thời quá khứ, Lilly Luta ngày ấy sở hữu gương mặt khá tròn trịa. Nhưng đôi mắt to tròn của cô nàng vẫn được giữ nguyên vẹn đến hiện tại.

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