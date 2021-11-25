Sự thật phía sau bức ảnh chồng 73 tuổi và vợ 29 tuổi gây xôn xao cư dân mạng

Xã hội 25/11/2021 08:10

Bức ảnh đăng lên trên trang cá nhân được chú ý với hình ảnh ảnh một cụ ông râu tóc bạc phơ đang đứng ôm vai một cô gái trẻ đẹp, cả hai đều mặc đồ màu trắng.

Chồng hơn tuổi vợ là chuyện đương nhiên trên thế giới này, tuy nhiên mới đây trên mạng xã hội Trung Quốc đang truyền tay nhau dòng thông tin “đại gia 73 tuổi ở Đông Hoản (tỉnh Quảng Đông) kết hôn với người đẹp 29 tuổi ở Quảng Tây đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.

Bức ảnh đăng lên trên trang cá nhân được chú ý với hình ảnh ảnh một cụ ông râu tóc bạc phơ đang đứng ôm vai một cô gái trẻ đẹp, cả hai đều mặc đồ màu trắng. Mối quan hệ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đa số các bình luận đều rất tiêu cực. Có người chỉ trích cụ ông là “trâu già thích gặm cỏ non”, có người lại cho rằng cô gái vì tiền mới kết hôn với ông cụ.

Sự thật phía sau bức ảnh chồng 73 tuổi và vợ 29 tuổi gây xôn xao cư dân mạng - Ảnh 1

Tuy nhiên vài ngày sau, một blogger có tài khoản tên Niki đã lên tiếng trên mạng xã hội vào ngày 21/11. Cô cho biết cụ ông đứng bên cạnh là ông nội của cô, chứ không phải là “chồng già” như dư luận bàn tán. Cô đã chụp những bức ảnh này khi ông nội tới Thượng Hải thăm cô và đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 29/12/2018, nhưng không ngờ sự việc lại bị bóp méo như vậy.

Chính những bình luận ác ý của cư dân mạng đã khiến cô rất suy sụp và gặp nhiều rắc rối vì những thông tin sai lệch này, ngay cả những người thân trong gia đình của cô cũng bị ảnh hưởng. Cô cũng tiết lộ rằng đã liên hệ với luật sư để truy cứu trách nhiệm người tung tin đồn thất thiệt này.

Sự thật phía sau bức ảnh chồng 73 tuổi và vợ 29 tuổi gây xôn xao cư dân mạng - Ảnh 2

Cô hy vọng người đó có thể bị bắt giam và hiện cô đang thu thập chứng cứ. “Tôi muốn khiến những kẻ tung tin đồn nhận hình phạt mà họ đáng phải chịu”, Niki nói. 

Được biết, bài đăng gốc đã bị xóa và tài khoản đăng bài cũng “mất tích” một cách khó hiểu. Tuy nhiên, theo một số cư dân mạng, tài khoản đăng tin sai lệch về Niki đã đổi thành tên khác. 

 

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Từ khóa:   #Kết hôn #Cưới chồng #Chồng già vợ trẻ

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