Chị Lý Hà, 23 tuổi là nhân vật chính trong câu chuyện trên. Ngay từ nhỏ, bố mẹ Lý Hà đã ly hôn, cô được ông bà ngoại nuôi dưỡng nên lúc nào cũng khao khát tình cảm gia đình và tình yêu. Khi Lý Hà 20 tuổi, cô gặp gỡ anh Vương Cường, hơn cô 3 tuổi. Cô cho biết mình đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai người hẹn hò rồi tiến đến hôn nhân như bao cặp đôi bình thường khác.

Thế nhưng sau khi cả hai kết hôn, những vấn đề bắt đầu nảy sinh. Vương Cường dần tỏ ra khó chịu với lối ghen tuông thái quá của vợ. Chỉ cần anh tiếp xúc với người phụ nữ khác là cô nhất định sẽ tra hỏi và nổi cơn ghen dù hoàn toàn không có bằng chứng gì. Nhiều lần, bạn bè, đối tác làm ăn là phụ nữ của anh đã bị vợ xóa số liên lạc một cách đột ngột. Không chỉ vậy, Lý Hà còn bí mật cài một ứng dụng định vị vào điện thoại di động của chồng và theo dõi anh đi đâu làm gì mọi lúc mọi nơi.

Sự kiểm soát của vợ đã khiến Vương Cường cảm thấy không thở được, dù anh biết tất cả đều xuất phát từ việc vợ quá yêu mình và thiếu cảm giác an toàn. Sau biết bao mâu thuẫn, Vương Cường đã chọn cách giải tỏa là dùng vũ lực. Theo Lý Hà kể, chỉ cần hai bên có lời qua tiếng lại nhỏ, chồng sẽ ra tay đánh cô rất nặng. Trên người cô lúc nào cũng chi chít vết bầm tím, vết thương cũ chưa lành đã lại thêm vết thương mới. Vương Cường không phủ nhận việc mình bạo hành gia đình đối với vợ. Người xung quanh đều biết nhưng anh vẫn mặc kệ và đã giở thói vũ phu với vợ suốt 3 năm nay.

Mâu thuẫn gia đình và sự hành hạ mỗi ngày đã khiến Lý Hà trở nên "thần hồn nát thần tính". Trong vài tháng trở lại đây, người ở địa phương thường thấy Lý Hà lang thang trên phố một mình, ăn mặc luộm thuộm, thậm chí có lúc ngồi xổm bên vệ đường và khóc lóc thảm thiết. Cô cho biết mình thậm chí đã bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Hàng xóm láng giềng thương cảm, ngày nào cũng có người thuyết phục cô rằng sau 3 năm bị bạo hành gia đình thì nên ly hôn càng sớm càng tốt, đôi bên nên giải thoát cho nhau. Nhưng đáp lại, Lý Hà đưa ra lý do không chịu bỏ chồng khiến mọi người vô cùng ngã ngửa: "Anh ấy đẹp trai quá, tôi không thể sống thiếu anh ấy được!".

Lý do không giống ai này của người vợ đã khiến khán giả xem chương trình vô cùng tò mò với ngoại hình của anh chồng. Thế nhưng khi người chồng vũ phu xuất hiện, nhiều người đã phải vỡ mộng. Dù cũng ưa nhìn nhưng rõ ràng là Vương Cường không đẹp "thần thánh" đến thế. Sau tất cả, vì yêu nên Lý Hà luôn thấy chồng mình là người đẹp nhất mà thôi.

Cuối cùng, nhân viên của chương trình đã sắp xếp cho hai vợ chồng đến cơ quan chính quyền để làm công tác hòa giải. Sau thời gian dài nói chuyện và khuyên giải, hai vợ chồng đều đã đồng ý cho nhau một cơ hội nữa. Người chồng cho biết anh sẽ cố gắng hiểu cho vợ hơn và quay trở lại sống với nhau một thời gian. Còn Lý Hà sau khi khóc lóc sướt mướt cũng bày tỏ quyết tâm sửa chữa tính cách của mình và hiểu rằng vợ chồng phải tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.