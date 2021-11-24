Phan Như Thảo giảm cân hơn 10kg, nhan sắc vẫn mặn mà sau tuổi 30

Tin tức giải trí 24/11/2021 07:31

Hậu giảm cân, cựu người mẫu cho biết cô không còn giữ được làn da căng, săn chắc như trước.

Phan Như Thảo là chân dài nổi tiếng, từng gặt hái không ít thành tích đáng kể như Top 10 "Hoa hậu thế giới người Việt 2007", Top 5 "Siêu mẫu Việt Nam 2007", Á hậu "Hoa hậu người Việt Hoàn cầu"… Giữa lúc có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp thì Phan Như Thảo bất ngờ kết hôn với doanh nhân nổi tiếng Đức An - đại gia lớn hơn cô 26 tuổi và từng có 3 đời vợ khiến ai cũng sửng sốt.

Thời gian gần đây, Phạn Như Thảo liên tục bị mỉa mai ngoại hình, đại gia Đức An luôn bênh vực và không ép vợ giảm cân vì muốn cô giữ sức khỏe. Trong thời gian cựu người mẫu quyết tâm siết cân, ông xã cũng ủng hộ. Ngắm vợ sau khi thảm hơn 10 kg, anh khen: "Phụ nữ sau 30 tuổi là đẹp nhất".

Phan Như Thảo giảm cân hơn 10kg, nhan sắc vẫn mặn mà sau tuổi 30 - Ảnh 1

Phan Như Thảo bắt đầu giảm béo từ đầu tháng 7, khi TP HCM thực hiện giãn cách xã hội. Sau sinh, cô duy trì mức 70 kg nên muốn tập luyện, ăn kiêng để lấy lại cân nặng 52 kg thời con gái. Sau hơn ba tháng siết cân bằng các bài tập nặng và chế độ ăn hạn chế tinh bột, Phan Như Thảo đã giảm được hơn 10 kg.

Trong 5 tháng giãn cách xã hội, người đẹp thấy da xấu hơn vì thiếu chăm sóc kỹ lưỡng. Tuy nhiên khi khoe bức ảnh mặt mộc, Phan Như Thảo vẫn được nhiều người khen có làn da trắng hồng, trẻ trung, gương mặt xinh đẹp tự nhiên.

Phan Như Thảo giảm cân hơn 10kg, nhan sắc vẫn mặn mà sau tuổi 30 - Ảnh 2

Việc giảm cân giúp vóc dáng của vợ đại gia Đức An gọn gàng hơn. Cô được nhiều bạn bè khen nhan sắc thăng hạng, thân hình quyến rũ vì dễ dàng lựa chọn quần áo hơn. Tuy nhiên, hậu giảm cân, cựu người mẫu cho biết cô không còn giữ được làn da căng, săn chắc như trước.

Tuy nhiên sở hữu đôi chân dài miên man, gương mặt khả ái thì dù Phan Như Thảo vẫn luôn giữ được vẻ đẹp khả ái trong mắt của người hâm mộ.

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Từ khóa:   #Phan Như Thảo #Đại gia Đức An và Phan Như Thảo #Cựu người mẫu

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