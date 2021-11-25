Hot girl 2K mặc bikini khoe dáng nóng bỏng 'đốt mắt' người xem, gương mặt thiên thần mới là điểm nhấn

Tin tức giải trí 25/11/2021 08:01

Chẳng những có vòng 1 sexy ngộp thở, cô nàng còn sở hữu vòng eo thon thả, khiến nhiều chị em ghen tị.

Trương Thị Mụi (sinh năm 2000, quê Khánh Hoà) là hot girl được nhiều người biết đến trên mạng xã hội. Mới đây cô đã gây sóng gió trên mạng xã hội với bộ ảnh bikini gợi cảm, táo bạo.

Hot girl 2K mặc bikini khoe dáng nóng bỏng 'đốt mắt' người xem, gương mặt thiên thần mới là điểm nhấn - Ảnh 1

Ở ngoài đời, cô gái Khánh Hòa có gu mặc gợi cảm, phóng khoáng, khoe làn da trắng sứ, tôn dáng tối đa.

Hot girl 2K mặc bikini khoe dáng nóng bỏng 'đốt mắt' người xem, gương mặt thiên thần mới là điểm nhấn - Ảnh 2

Trương Mụi sở hữu gương mặt xinh xắn, khả ái cùng vóc dáng gợi cảm không thua kém người mẫu.

Hot girl 2K mặc bikini khoe dáng nóng bỏng 'đốt mắt' người xem, gương mặt thiên thần mới là điểm nhấn - Ảnh 3

Nhiều lần, cô nàng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi diện bikini, khoe khéo thể hình đẹp.

Hot girl 2K mặc bikini khoe dáng nóng bỏng 'đốt mắt' người xem, gương mặt thiên thần mới là điểm nhấn - Ảnh 4

Hiện tại, Trương Mụi đang là người mẫu ảnh tự do.

Hot girl 2K mặc bikini khoe dáng nóng bỏng 'đốt mắt' người xem, gương mặt thiên thần mới là điểm nhấn - Ảnh 5

Chẳng những có vòng 1 sexy ngộp thở, cô nàng còn sở hữu vòng eo thon thả, khiến nhiều chị em ghen tị.

Hot girl 2K mặc bikini khoe dáng nóng bỏng 'đốt mắt' người xem, gương mặt thiên thần mới là điểm nhấn - Ảnh 6

Số đo hiện tại của cô là 87-61-89 (cm). 

Hot girl 2K mặc bikini khoe dáng nóng bỏng 'đốt mắt' người xem, gương mặt thiên thần mới là điểm nhấn - Ảnh 7

Những bộ váy tôn vòng 1 được người đẹp tận dụng tối đa. Cô đặc biệt yêu thích những thiết kế váy 2 dây nữ tính.

Hot girl 2K mặc bikini khoe dáng nóng bỏng 'đốt mắt' người xem, gương mặt thiên thần mới là điểm nhấn - Ảnh 8

Ngoài ra, Trương Mụi còn tích cực lăng xê những kiểu áo phá cách, làm nổi bật "điểm vàng" cơ thể như bờ vai mảnh, xương quai xanh, võng lưng ong quyến rũ.

Hot girl 2K mặc bikini khoe dáng nóng bỏng 'đốt mắt' người xem, gương mặt thiên thần mới là điểm nhấn - Ảnh 9

Hiện tại, Trương Mụi đang học khoa Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Nha Trang (Khánh Hoà). 

Hot girl 2K mặc bikini khoe dáng nóng bỏng 'đốt mắt' người xem, gương mặt thiên thần mới là điểm nhấn - Ảnh 10

 

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Từ khóa:   #sexy #nóng bỏng Chi Pu diện bikini

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