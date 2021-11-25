Shock: Gái xinh lột đồ giữa rạp chiếu phim rồi tranh cãi kịch liệt, khi biết nguyên nhân dân mạng đành 'cạn lời'

Xã hội 25/11/2021 08:03

Để níu kéo tình cảm với bạn trai, cô gái đã cởi phăng quần áo của mình ngay tại rạp chiếu phim .

Trên mạng xã hội mới đây lan truyền một clip cô gái có gương mặt xinh xắn nhưng lại ngang nhiên "thoát y" giữa nơi công cộng, gây sốc cho nguời xem.

Shock: Gái xinh lột đồ giữa rạp chiếu phim rồi tranh cãi kịch liệt, khi biết nguyên nhân dân mạng đành 'cạn lời' - Ảnh 1

Được biết, cô gái và bạn trai đã xảy ra mâu thuẫn khi đi xem phim dẫn đến cãi vã tại rạp chiếu phim, sau đó chàng trai muốn bỏ đi về. 

Tuy nhiên, lúc này, cô gái đã cởi phăng quần áo nhằm níu kéo tình cảm với bạn trai. Lúc này, cả người bạn trai lẫn những người đang có mặt tại rạp chiếu phim không khỏi ngạc nhiên vì hành động táo bạo nhưng có phần nông cạn này của cô gái. 

Sau đó, người bạn trai phải ra sức khuyên ngăn cô bạn gái, nhưng cô bạn gái vẫn nhất quyết không mặc quần áo vào. Khi chàng trai chán ngán quay mặt bỏ đi, cô gái liền ôm chầm lấy anh, không cho đi.

Tiếp đó, bảo vệ tại rạp phim đã xuất hiện để và nghiêm túc yêu cầu cô gái vào nhà vệ sinh mặc quần áo. 

Shock: Gái xinh lột đồ giữa rạp chiếu phim rồi tranh cãi kịch liệt, khi biết nguyên nhân dân mạng đành 'cạn lời' - Ảnh 2

Khi cặp đôi này vào thang máy để đi về, cô gái tiếp tục khóc lóc và đòi ôm người bạn trai. Tuy nhiên, lúc này, người bạn trai lộ rõ vẻ xấu hổ và chán ngán. 

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra sốc trước hành động thiếu suy nghĩ của cô gái. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, đoạn clip này không phải là vụ việc mới xảy ra gần đây, trên thực tế, vụ việc này xảy ra vào khoảng 10h30 tối 15/3/2015 tại một rạp chiếu phim ở Hải Phòng.

Shock: Gái xinh lột đồ giữa rạp chiếu phim rồi tranh cãi kịch liệt, khi biết nguyên nhân dân mạng đành 'cạn lời' - Ảnh 3

Đa phần ý kiến đều cho rằng, lột sạch sanh quần áo để níu kéo tình cảm chưa bao giờ là giải pháp hay ho mà chỉ làm cho đối phương thêm phần khó xử, đồng thời, khiến bản thân trở thành trò cười trong mắt người ngoài mà thôi. 

Dẫu biết rằng, trong tình yêu nếu xảy ra mâu thuẫn, trục trặc, thậm chí là phải chia tay, con gái là người chịu thiệt thòi và đau khổ. Tuy nhiên, có nhiều cách khôn ngoan hơn là việc lột đồ để vớt vát đoạn tình cảm của mình. Muốn làm được điều này, mỗi người phải luôn giữ được sự bình tĩnh và lý trí, không nên biến mình trở thành con người mất giá trị qua những hành động nông cạn. 

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