Giữ vững phong độ là biểu tượng Giáng sinh, cây thông Noel 'chiếm spotlight', giới trẻ 'thi nhau lên đồ'

Giáng Sinh không chỉ là dịp để sẻ chia và thể hiện yêu thương với bạn bè và người thân, đây còn là “mùa check-in” để lưu giữ khoảnh khắc bên gia đình và những người thân yêu. Sau những ngày giãn cách vì dịch Covid, mạng xã hội nay đã rộn ràng không khí đón Noel bằng những tấm hình check - in đón Giáng Sinh thật lung linh.

Không khí Giáng Sinh đã có ở khắp mọi nơi đặc biệt là ở các Trung tâm thương mại và quán cà phê. Giới trẻ đến check-in sống ảo với những cây thông lớn và nhiều phụ kiện "sống ảo" như hộp quà, tuyết giả bằng bông trắng...Mỗi nơi đều có những ý tưởng trang trí độc đáo khác nhau thu hút người trẻ đến quán dù trong tuần hay cuối tuần.

Giới trẻ Sài Gòn nhanh chóng sử dụng “lợi thế” của không khí lạnh những ngày cuối năm, check-in tại không gian rực rỡ là dịp để lên đồ lưu giữ lại những khoảnh khắc.

Check-in với cây thông ở Novaland Gallery thu hút giới trẻ Sài Gòn Ảnh: Fanpage Novaland Gruop

Không gian lãng mạn và rực rỡ ngày Giáng Sinh Ảnh: Nga Đỗ

Ảnh: Nguyễn Anh Kiệt

Check in Thị trấn Giáng Sinh sắc màu tại SC VivoCity Ảnh: Hồ Ngọc Như

Bạn Minh Thu (quận Tân Bình) chia sẻ, đây là dịp để gặp lại bạn bè, vui chơi sau thời gian dài chống dịch COVID-19.

Check - in Không khí giáng sinh ở Takashimaya - Saigon Centre Ảnh: Bùi Vũ Thủy Tiên

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giu-vung-phong-do-la-bieu-tuong-giang-sinh-cay-thong-noel-chiem-spotlight-gioi-tre-thi-nhau-len-do-442609.html