Rich kid Thượng Hải chi hẳn 13 tỷ 'đập mặt xây lại' 60 lần, kết quả nhận về như mặt rắn

Nhịp sống trẻ 30/11/2021 09:28

Cô tiểu thư bắt đầu phẫu thuật thẩm mỹ từ năm 13 tuổi. Mặc cho gia đình và bác sĩ can ngăn, cô vẫn tiêu hết tiền cho việc dao kéo.

Tiểu Z Na Na (tên thật là Châu Sở Na), sinh năm 2005 là một tiểu thư đến từ Thượng Hải, Trung Quốc. Cách đây 3 năm, cô gái này từng làm dậy sóng cộng đồng mạng vì gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ thảm họa.

Được biết, tiểu thư 16 tuổi đã trải qua 60 lần phẫu thuật, tiêu tốn 13 tỷ VNĐ chỉ trong 3 năm. Tuy gia đình giàu có nhưng Na Na lại sở hữu ngoại hình kém sắc, vì vậy cô thường bị bạn bè bắt nạt nên đã "nung nấu" suy nghĩ phải sửa đến khi nào thật xinh đẹp mới thôi.

Rich kid Thượng Hải chi hẳn 13 tỷ 'đập mặt xây lại' 60 lần, kết quả nhận về như mặt rắn - Ảnh 1
Cô tiêu hết tiền tiêu vặt vào các ca phẫu thuật lớn nhỏ

Tuy nhiên vì tuổi còn nhỏ nên cha mẹ và bác sĩ rất lo cho sức khỏe của cô nhưng Na Na nhất định không nghe lời, cô tiêu hết tiền tiêu vặt vào các ca phẫu thuật lớn nhỏ. "Nhất định mỗi tháng phải thực hiện 3 - 4 cuộc phẫu thuật" - cô nói.

Phải chịu đau đớn và tốn kém khá nhiều nhưng kết quả thẩm mỹ lại không như mong đợi. Khuôn mặt của cô bé ngày càng biến dạng và lệch lạc. Cô có đôi mắt to quá cỡ như thể sắp lọt tròng, mũi nhọn hoắt như phù thủy, cằm nhỏ xíu như mặt rắn. Na Na trở thành nạn nhân bị face shaming thậm tệ trên mạng xã hội.   

Rich kid Thượng Hải chi hẳn 13 tỷ 'đập mặt xây lại' 60 lần, kết quả nhận về như mặt rắn - Ảnh 2
Giờ khuôn mặt của cô bé đã có nhiều chuyển biến tích cực

Sau 3 năm cố gắng thay đổi, giờ khuôn mặt của Na Na đã có nhiều thay đổi tích cực. Nhưng cô bé không thể sống thiếu mỹ phẩm, photoshop và các loại app chỉnh ảnh. Na Na hoạt động rất năng nổ trên Weibo. Tiểu thư Thượng Hải thường xuyên đăng ảnh về cuộc sống xa hoa, quần áo hàng hiệu và làm việc liên quan đến ngành người mẫu. Bên cạnh đó, hình ảnh phẫu thuật thảm họa của Na Na vẫn thường được sử dụng để cảnh báo cho các cô gái tuổi teen muốn làm đẹp sớm ở Trung Quốc.

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