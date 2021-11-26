Hào hứng tiêm filler đẻ có mũi thẳng đẹp, nàng mẫu suýt bị hoại tử phải cắt bỏ hoàn toàn mũi

Sau khi tiêm filler, mũi của Sharif trở nên thâm đen và chảy mủ. Nếu đến bệnh viện chậm vài tiếng, cô sẽ phải cắt bỏ hoàn toàn mũi.

Mới đây, Aneesa Sharif Saddique - một người mẫu Anh gốc Pakistan đã chia sẻ lên mạng xã hội trải nghiệm kinh hoàng khi làm đẹp. Được biết, nàng mẫu đã phải chịu cảnh mất mũi trong vài giờ sau khi tiêm chất làm đầy (Filler là tên gọi của chất làm đầy, chứa Hyaluronic Acid. Khi tiêm filler vào cơ thể sẽ giúp làn da căng mịn hơn). Đây chính là lời cảnh báo cho các cô gái khác về việc phẫu thuật thẩm mỹ.

Thông thường tiêm filler để tạo hình một số điểm trên gương mặt (mà không cần phẫu thuật) như tiêm filler mũi, má, môi. Theo đúng kỳ vọng, sau khi tiêm, mũi của Sharif sẽ được định hình lại và phần sống mũi sẽ cao thẳng trông rất đẹp.

Sharif muốn tiêm filler để có chiếc mũi hoàn hảo

Thế nhưng chỉ sau vài giờ tiêm khi ăn tối, chị gái của Sharif nhận thấy mũi của em đang bị chảy mủ. Nguyên nhân do chất làm đầy làm tắc đường lưu thông máu, mũi của Aneesa Sharif Saddique bắt đầu chuyển sang màu đen và chảy mủ.

Người mẫu gốc Pakistan bắt đầu rơi vào tình trạng khó thở, sống mũi bị hoại tử. Bác sĩ nói rằng, nếu cô chỉ cần đến bệnh viện chậm vài giờ thì sẽ phải làm phẫu thuật cắt bỏ mũi.

Mũi của cô bị hoại tử sau tiêm

Sharif phải nằm trên giường phẫu thuật hàng tiếng đồng hồ với tâm trạng thấp thỏm lo sợ. Cuối cùng bác sĩ đa làm tan chất làm đầy, loại bỏ phần hoại tử và điều trị cho cô bằng thuốc kháng sinh. Sharif chia sẻ trên mạng xã hội: “Tiêm chất làm đầy cho mũi không phải là chuyện đơn giản đâu nhé các nàng!”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hao-hung-tiem-filler-de-co-mui-thang-dep-nang-mau-suyt-bi-hoai-tu-phai-cat-bo-hoan-toan-mui-438622.html