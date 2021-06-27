Khoe ảnh chăm cây mùa dịch, hot girl Quảng Ninh từng lộ clip nóng phòng tắm khiến dân mạng 'xịt máu mũi' với trang phục ở nhà táo bạo

Nhịp sống trẻ 27/06/2021 08:32

Sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, làn da mướt mát nhưng hot girl 17 tuổi Lê Thị Khánh Huyền lại nổi tiếng bởi sự vô tư khi chia sẻ về clip nóng phòng tắm.

Cô nàng Lê Thị Khánh Huyền khiến MXH chú ý khi theo đuổi hình tượng sexy ở tuổi teen. Nhờ sở hữu khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu, nước da trắng "như bông bưởi", mỹ nhân 10X được nhiều thương hiệu thời trang quan tâm từ năm 2018 với loạt ảnh nội y nóng bỏng ở độ tuổi trăng rằm.

Mới đây, ngoài những hình ảnh táo bạo tuổi 17, cô nàng còn khiến cộng đồng chú ý với những tấm ảnh vô cùng gợi cảm khi ở nhà chăm cây cối mùa dịch. Trong bức ảnh, cô diện trang phục ở nhà nhưng được cắt xẻ khá táo bạo, hở trọn phần eo vào lưng, làm lộ vẻ phổng thao của một thiếu nữ đang tuổi ăn tuổi lớn. Bài viết nhanh chóng thu hút hơn 100 ngàn lượt yêu thích. 

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Cô nàng vừa khoe khoảnh khắc 'xanh mơn mởn' trên trang cá nhân
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Nhưng mọi sự chú ý như đổ dồn vào mốt thời trang 'ở nhà' cực sexy của cô nàng
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Cũng khoe hẳn loạt cây lá xanh tươi, nhưng thứ fan chú ý là nhan sắc của cô nàng thôi

Ngoài khoảnh khắc khiến phan "săm soi" đến nổi "nổ đom đóm" mắt này, cô cũng rất chăm khoe những hình ảnh nhiều năng lượng của bản thân.

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Tuổi 17, hot girl Quảng Ninh không ngại khoe hình trong những bộ cánh bikini táo bạo
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Cô hóa thân đa dạng trong các mẫu trang phục nóng bỏng
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Và cũng đa dạng phong cách thời trang của mình

Được biết gần đây, cô nàng Khánh Huyền vừa khiến dư luận không khỏi ngạc nhiên khi thẳng thắn thừa nhận trên IG mình là một nhân vật trong 1 clip nhạy cảm trên mạng xã hội. Cụ thể, khi cư dân mạng truyền tay một clip nóng phòng tắm, một số người phát hiện cô gái trong video có gương mặt khá giống với Lê Thị Khánh Huyền. Lập tức, nhiều fans "tràn" vào trang cá nhân của cô nàng điều tra. Không hề lẩn tránh, cô nàng Tiktoker này thừa nhận trên Instagram rằng "clip nóng" đó chính của cô. Cô cho biết, clip được quay từ tháng 3/2019, hình ảnh trong clip khá bình thường vì nó được ghi lại khi cô nàng đùa giỡn cùng một người bạn nữ thân tình trong phòng tắm mà thôi. Ngay sau thời điểm này, mọi thông tin cũng như hoạt động liên quan tới cô nàng đều được CĐM nhiệt tình theo dõi chặt chẽ. 

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Cô nàng thẳng thắn thừa nhận thông tin khi MXH mang ra mổ xẻ clip nóng

Bên cạnh nhiều lời khen vì thái độ thẳng thắn của mình, nhiều người còn tỏ vẻ khó chịu vì lúc phát ngôn những lời này, cô chỉ mới 17 tuổi. Mặc cho nhiều lời ra tiếng vào, nàng hot girl quê Quảng Ninh sinh năm 2004 vẫn tiếp tục công việc cô đang yêu thích, và "lẳng lặng" đập tan dư luận bằng những công việc ngày thường của mình. 

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