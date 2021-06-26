Không còn phô diễn vòng 1 đẩy đà, bà Tưng bất ngờ 'nền nã' lạ thường, người xem không kịp... thích ứng

Giờ đây, bà Tưng không còn mặn mà với việc phô da thịt, khoe thân nữa mà thay vào đó là hình tượng đằm thắm, kín đáo đến bất ngờ.

Thời điểm năm 2012-2015, cái tên bà Tưng (tên thật là Lê Thị Huyền Anh) từng nổi đình nổi đám trên mạng xã hội. Từ một đoạn clip nhảy cover không mặc nội y đăng tải lên Facebook, chỉ sau một đêm, bà Tưng nổi tiếng và kéo theo hàng loạt những "chiêu trò" khác. Từ đó, cô nàng bắt đầu đuổi theo hình tượng gợi cảm.

Bà Tưng từng nhận không ít gạch đá vì thích khoe thân - Ảnh: FBNV Sau những tai tiếng, lùm xùm xảy đến không đếm xuể, bà Tưng dần dần rút khỏi showbiz, chọn cách ở ẩn và tập trung phát triển kinh doanh. Thành công từ việc bán hàng online, nàng hotgirl ngày ấy có cuộc sống dư giả về kinh tế, sống ngập trong hàng hiệu.

Chia sẻ với Zing, cô nàng tự nhận ngày xưa vì tuổi trẻ bồng bột, ham "hư vinh" mà mang nhiều tai tiếng. Thời điểm ấy, có tháng cô kiếm được 500-700 triệu đồng, đôi khi lên tới tiền tỷ từ hợp đồng quảng cáo hay các buổi chụp hình. Từng tai tiếng một thời, giờ đây bà Tưng không còn 'mặn mà' với việc khoe thân, phô da thịt nữa - Ảnh: FBNV Từ những ồn ào trong quá khứ, giờ đây, Huyền Anh đã có nhiều sự thay đổi rõ rệt. Hình tượng nàng hotgirl nóng bỏng ngày xưa đã dần tiết chế. Thay vào đó là một Huyền Anh kín đáo, đằm thắm đến bất ngờ. Trên trang cá nhân, những hình ảnh mới cập nhật dù không khoe ngực như ngày nào nhưng Bà Tưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn bởi sự thanh lịch, trẻ trung.

Những hình ảnh mới cập nhật dù không khoe ngực như ngày nào nhưng bà Tưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn bởi sự thanh lịch, trẻ trung - Ảnh: FBNV Dưới các hình ảnh mới đăng tải, nhiều khán giả cũng có nhiều bình luận tích cực về sự thay đổi này của cô nàng như: "Mặc vậy có phải đẹp hơn không?", "Bé Huyền Anh ngày nay thay đổi nhiều, một sự thay đổi cực kỳ đáng khen, đáng yêu, nhìn mặt cưng dể sợ", "Theo phong cách này đẹp hơn nhiều so với bà Tưng của ngày xưa",...

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