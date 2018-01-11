'Bà Tưng' Huyền Anh hé lộ góc khuất sau sự nổi tiếng: ‘Mình nhận được vô vàn cuộc gọi với đề nghị khiếm nhã’

Hậu trường 11/01/2018 16:12

Từng gây sốc với những clip ăn mặc hở bạo và nhảy cực sung, Huyền Anh là đối tượng nhắm đến của rất nhiều đại gia. Thế nhưng, cô chưa bao giờ để mình sa ngã trước những lời dụ dỗ ngon ngọt.

Sau một năm vắng bóng khỏi làng giải trí, “Bà Tưng” Huyền Anh vừa trở lại với dự án âm nhạc đầu tay có tên Chẳng lẽ không được yêu em. Tuy ít khi đóng phim nhưng người đẹp Nghệ An vẫn gây ấn tượng với khả năng truyền tải cảm xúc như một diễn viên chuyên nghiệp. Đồng thời, giọng hát ngọt ngào và trong trẻo của chân dài sinh năm 1992 cũng nhận được hiệu ứng tốt từ công chúng.

'Bà Tưng' Huyền Anh hé lộ góc khuất sau sự nổi tiếng: ‘Mình nhận được vô vàn cuộc gọi với đề nghị khiếm nhã’ - Ảnh 1
Huyền Anh đang đi những bước chậm mà chắc trên con đường lấn sân làm ca sĩ - Ảnh: NVCC

Huyền Anh là hot girl được biết đến với nhiều clip nhảy sexy trên mạng xã hội. Sở hữu vẻ đẹp thu hút cùng hình thể nóng bỏng nhưng "Bà Tưng" là cô gái sống khá độc lập, không thích dựa dẫm đại gia. Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, chân dài Nghệ An tiết lộ từng nhận được rất lời nhiều đề nghị khiếm nhã nhưng luôn đủ tỉnh táo để từ chối ngay lập tức.

Chào Huyền Anh! Được biết thời gian gần đây bạn đang lấn sân sang thị trường âm nhạc, khán giả phản ứng thế nào trước sản phẩm mới của bạn?

- Thời gian qua Huyền Anh đã phát hành được 5 single. Mình thật sự rất bất ngờ trước phản ứng của khán giả dành cho MV Chẳng lẽ không được yêu em. Những tín hiệu rất tích cực dành cho Huyền Anh, rất nhiều lời khen về diễn xuất cũng như giai điệu ca khúc. Huyền Anh đã đọc hết tất cả những bình luận trên YouTube cũng như Facebook về MV mới. Với một ca sĩ trẻ như Huyền Anh thì đây là một niềm khích lệ lớn.

'Bà Tưng' Huyền Anh hé lộ góc khuất sau sự nổi tiếng: ‘Mình nhận được vô vàn cuộc gọi với đề nghị khiếm nhã’ - Ảnh 2
Diễn xuất của Bà Tưng trong MV đầu tay nhận được nhiều lời khen của khán giả - Ảnh: NVCC

'Bà Tưng' Huyền Anh hé lộ góc khuất sau sự nổi tiếng: ‘Mình nhận được vô vàn cuộc gọi với đề nghị khiếm nhã’ - Ảnh 3

Diễn xuất rất nhập tâm trong MV mới, có phải Huyền Anh từng chịu nhiều đau khổ trong tình yêu?

- Cảm ơn chị về lời khen diễn xuất của Huyền Anh trong MV mới. Ca khúc này thực sự là một câu chuyện tình yêu buồn mà khi diễn xuất cần phải có nội tâm để biểu đạt được cảm xúc của nhân vật. Có lẽ Huyền  Anh đã đặt cảm xúc của mình trong câu chuyện này nên mới diễn xuất tốt như vậy. Đạo diễn yêu cầu diễn đi diễn lại rất nhiều lần, đôi khi chỉ 1 ánh mắt thôi nhưng cũng phải bắt được khoảnh khắc.

Bạn đã từng trải qua mấy mối tình, kỷ niệm nào khiến Huyền Anh nhớ nhiều nhất?

- Bao nhiêu nhỉ? (cười)… Mỗi người đi qua cuộc đời mình đều có một câu chuyện mang nhiều kỉ niệm. Huyền Anh đều trân trọng và cảm thấy vui khi nhớ về những điều đã qua.

Hiện tại, Huyền Anh có đang yêu ai không?

Dạ chưa!

Nhiều người nhận định, một người đẹp và nổi tiếng như Huyền Anh sẽ có nhiều đại gia theo đuổi. Vì sao bạn không chọn cho mình một đại gia chống lưng?

- Nhiều người cứ nghĩ nổi tiếng, xinh đẹp thì tội gì không dựa dẫm đại gia nhưng Huyền Anh chưa bao giờ nghĩ thế. Từ khi bước chân vào làng giải trí thì con đường Huyền Anh chọn đó là “tự lực cánh sinh”, thay vì sống một cuộc đời tầm gửi, dựa dẫm vào người khác. Cuộc sống của mình mà còn phải có người chống lưng thì làm sao có thể lo lắng cho ai được.

Thời gian gần đây, Huyền Anh không còn hở bạo và gây ồn ào nhiều như trước, có phải bạn đã chán với scandal?

- Thời gian trước hễ mở mắt ra mỗi ngày đều có scandal trên trời rơi xuống. Bản thân Huyền Anh chưa bao giờ cố tình tạo ra những phát ngôn hay scandal nào, đôi khi đó là chỉ sự hiểu lầm, cắt ghép có chủ đích mà mình không thể lường trước được. Một người nổi tiếng thì luôn phải chấp nhận điều đó, cũng như yêu và ghét luôn đi song hành cùng với nhau.

'Bà Tưng' Huyền Anh hé lộ góc khuất sau sự nổi tiếng: ‘Mình nhận được vô vàn cuộc gọi với đề nghị khiếm nhã’ - Ảnh 4
Huyền Anh mong muốn khán giả đón nhận mình bằng tài năng chứ không phải chiêu trò - Ảnh: NVCC

Với quá khứ ồn ào trước đây, Huyền Anh có sợ sẽ khó lấy chồng?

- Lấy chồng thì dễ nhưng để lấy một người tử tế thì không bao giờ dễ. Bất kì phụ nữ nào cũng mong muốn tìm được một người bạn đời yêu thương và hiểu mình. Chuyện vợ chồng cũng là duyên số, Huyền Anh cũng chưa nghĩ tới, biết đâu mai mốt cưới luôn thì sao.

Mẹ bạn nhận xét thế nào về đường đi nước bước của Huyền Anh, bà có lo lắng khi con gái chưa chịu yên bề gia thất?

Mẹ Huyền Anh thì chưa hối đâu. Mẹ cũng biết Huyền Anh đang làm nghệ thuật nên chưa kết hôn sớm được. Bây giờ cũng mới 25 thôi mà, ngoài 30 mới tính chuyện gia đình nên cũng chưa lo lắm đâu!

Tiêu chuẩn chọn bạn trai của Huyền Anh thế nào?

- Huyền Anh thích bạn trai mình mập một chút, biết quan tâm gia đình và là một người có ý chí cầu tiến. Người đó có sở thích ăn uống càng tốt vì có thể đưa Huyền Anh đi ăn tất cả mọi thứ mà 2 người cùng thích.

'Bà Tưng' Huyền Anh hé lộ góc khuất sau sự nổi tiếng: ‘Mình nhận được vô vàn cuộc gọi với đề nghị khiếm nhã’ - Ảnh 5
Tuy được nhiều đại gia theo đuổi nhưng Huyền Anh không thích sống dựa dẫm vào ai - Ảnh: NVCC

Bạn suy nghĩ thế nào về việc nhiều người mẫu, Hoa hậu sau khi có danh tiếng thì vội vã ‘đi khách’  với giá hàng nghìn đô?

- Huyền Anh không có bình luận về điều này, bởi đó là con đường mà họ chọn, cái gì cũng có cái giá của nó cả.

Chắc hẳn Huyền Anh cũng không ít lần nhận được những lời đề nghị khiếm nhã?

- Đúng vậy, rất nhiều cuộc gọi điện trực tiếp và đặt lời đề nghị nhưng Huyền Anh đều dập máy sau 3 giây.

Từ sau khi nổi tiếng, cuộc sống của Huyền Anh thay đổi ra sao?

- Bức tranh cuộc sống Huyền Anh đã thay đổi từ khi nổi tiếng hơn, nhiều màu sắc hơn, nhiều nhân vật cũng như nhiều thử thách cho bản thân.

Không còn là một cô nữ sinh nữa mà bây giờ ngoài công việc làm nghệ thuật hay đóng quảng cáo, đi biểu diễn là mình còn có trách nhiệm mang tiếng nói tới cộng đồng.  Huyền Anh cũng có nhiều cơ hội để giúp đỡ gia đình mình nhiều hơn và mang lại cho gia đình một cuộc sống ấm no và đầy đủ, đó là điều làm Huyền Anh cảm thấy hạnh phúc và ý nghĩa

'Bà Tưng' Huyền Anh hé lộ góc khuất sau sự nổi tiếng: ‘Mình nhận được vô vàn cuộc gọi với đề nghị khiếm nhã’ - Ảnh 6
Sau vài năm gia nhập showbiz, Huyền Anh đã chín chắn hơn trong suy nghĩ - Ảnh: NVCC

Sau sản phẩm âm nhạc lần này,  bạn dự định sẽ làm gì trong thời gian tới?

- Dạ sau MV lần này thì các single âm nhạc sẽ được êkip Huyền Anh liên tiếp giới thiệu tới khán giả. Những ca khúc nhiều màu sắc như Chill out, Pop và Dance, Vinahouse… Và đặc biệt, MV tới đây sẽ được êkip quay tại Malaysia, hiện đang trong quá trình hậu kì và sẽ sớm trình diện khán giả.

Cảm ơn Huyền Anh!

Sau thời gian yên ắng, 'Bà Tưng' Huyền Anh bất ngờ trở lại với hình ảnh quyến rũ hút hồn

Sau thời gian yên ắng, 'Bà Tưng' Huyền Anh bất ngờ trở lại với hình ảnh quyến rũ hút hồn

Hot girl Huyền Anh không còn theo đuổi hình ảnh sexy táo bạo như trước mà mong muốn trở thành một quý cô quyến rũ, ghi dấu ấn bằng tài năng thật sự.

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