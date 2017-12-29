Sau thời gian yên ắng, 'Bà Tưng' Huyền Anh bất ngờ trở lại với hình ảnh quyến rũ hút hồn

Hot girl Huyền Anh không còn theo đuổi hình ảnh sexy táo bạo như trước mà mong muốn trở thành một quý cô quyến rũ, ghi dấu ấn bằng tài năng thật sự.
Từng gây choáng với clip “thả rông” và nhảy cực sung nhưng giờ đây Huyền Anh lại chọn con đường đi khá an toàn. Cô không còn hào hứng với những màn khoe thân táo bạo trên mạng xã hội nữa mà tập trung phát triển những dự án riêng để thay đổi cách nhìn nhận của khán giả.
Do vậy, suốt 1 năm qua, Huyền Anh vắng bóng tại các sự kiện giải trí cũng như ít xuất hiện trên mặt báo. Cô dành hết thời gian để đóng phim ngắn, một số MV ca nhạc hoặc quay quảng cáo.
Chính Huyền Anh cũng thừa nhận rằng bản thân khá lười biếng trong năm 2017. Cô đang đi những bước khá chậm trên con đường nghệ thuật khi chuyển hướng qua âm nhạc và mong muốn khán giả ghi nhận tài năng của mình.
Mới đây, Huyền Anh gây chú ý khi chia sẻ bộ ảnh gợi cảm, khoe vẻ đẹp quyến rũ của một quý cô. Theo lời "Bà Tưng", đây là bộ ảnh được chụp khi cô quay MV Chẳng lẽ không yêu được em - một ca khúc do Isaac sáng tác và sẽ ra mắt vào đầu năm 2018.
Nội dung MV kể câu chuyện về một người con gái gặp nhiều trắc trở trong tình yêu. Với sự đầu tư công phu, người đẹp xứ Nghệ hi vọng sản phẩm mới này sẽ giúp mình ghi dấu ấn trong làng nhạc Việt.