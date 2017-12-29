Sau thời gian yên ắng, 'Bà Tưng' Huyền Anh bất ngờ trở lại với hình ảnh quyến rũ hút hồn

Từng gây choáng với clip “thả rông” và nhảy cực sung nhưng giờ đây Huyền Anh lại chọn con đường đi khá an toàn. Cô không còn hào hứng với những màn khoe thân táo bạo trên mạng xã hội nữa mà tập trung phát triển những dự án riêng để thay đổi cách nhìn nhận của khán giả.

Do vậy, suốt 1 năm qua, Huyền Anh vắng bóng tại các sự kiện giải trí cũng như ít xuất hiện trên mặt báo. Cô dành hết thời gian để đóng phim ngắn, một số MV ca nhạc hoặc quay quảng cáo.