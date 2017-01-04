Bà Tưng Huyền Anh đẹp mê hồn, khoe dáng đồng hồ cát với váy đuôi cá

Huyền Anh vừa thực hiện bộ ảnh thời trang với phong cách sang trọng, quý phái. Đây là phong cách thời trang yêu thích của cô sau những style quen thuộc: trẻ trung, cá tính hay gợi cảm.
Thời gian qua, Huyền Anh vắng bóng trên các phương tiện truyền thông vì muốn tập trung cho sản phẩm âm nhạc sẽ ra mắt vào dịp Tết nguyên đán. Cô nàng bật mí, đây sẽ là một ca khúc về tình cảm gia đình ấm áp, rất ý nghĩa cho dịp lễ.
Mới đây, cô tung bộ ảnh thời trang với phong cách sang trọng. Trước đó, cô thường chọn những style quen thuộc: trẻ trung, cá tính hay gợi cảm.
Với bộ cánh đen suôn dài bằng chất liệu ren giúp Huyền Anh khoe vẻ quý phái.
Bộ cánh 'kín cổng cao tường này' được thiết kế phần tay lửng, tạo cảm giác thoải mái khi mặc. Màu sắc đen tạo nên sự huyền bí, cuốn hút.
Chiếc đầm dạ hội trắng được thiết kế kiểu đuôi cá giúp Huyền Anh khoe vóc dáng đồng hồ cát đáng mơ ước.
Điểm nhấn của trang phục này là những bông hoa được đính từ ngực xuống đến phần hông, tạo điểm nhấn ấn tượng cho người mặc. Chiếc váy hơi hướng xuyên thấu giúp Huyền Anh vừa khoe được vẻ sang trọng vừa thể hiện được sự gợi cảm.
Trang phục thứ 3 mà người đẹp chọn là bộ cánh được thiết kế lạ mắt giống như một chiếc khăn choàng, Huyền Anh có dịp khoe vai trần gợi cảm.
Cách trang điểm nhấn vào đôi mắt tạo độ sắc lạnh khiến Huyền Anh trở nên cuốn hút.
Dịp Tết đến, Bà Tưng Huyền Anh sẽ tung ra các sản phẩm âm nhạc gửi tặng đến các fan hâm mộ.
Nhan sắc của Huyền Anh ngày càng đẹp mặn mà. Để cho ra các sản phẩm âm nhạc chất lượng, 9X luôn trai dồi và hoàn thiện bản thân hàng ngày.
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