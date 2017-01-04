Bà Tưng Huyền Anh đẹp mê hồn, khoe dáng đồng hồ cát với váy đuôi cá

Giải trí 04/01/2017 14:03

Huyền Anh vừa thực hiện bộ ảnh thời trang với phong cách sang trọng, quý phái. Đây là phong cách thời trang yêu thích của cô sau những style quen thuộc: trẻ trung, cá tính hay gợi cảm.

Bà Tưng Huyền Anh đẹp mê hồn, khoe dáng đồng hồ cát với váy đuôi cá - Ảnh 1
Thời gian qua, Huyền Anh vắng bóng trên các phương tiện truyền thông vì muốn tập trung cho sản phẩm âm nhạc sẽ ra mắt vào dịp Tết nguyên đán. Cô nàng bật mí, đây sẽ là một ca khúc về tình cảm gia đình ấm áp, rất ý nghĩa cho dịp lễ.

Bà Tưng Huyền Anh đẹp mê hồn, khoe dáng đồng hồ cát với váy đuôi cá - Ảnh 2
Mới đây, cô tung bộ ảnh thời trang với phong cách sang trọng. Trước đó, cô thường chọn những style quen thuộc: trẻ trung, cá tính hay gợi cảm.

Bà Tưng Huyền Anh đẹp mê hồn, khoe dáng đồng hồ cát với váy đuôi cá - Ảnh 3
Với bộ cánh đen suôn dài bằng chất liệu ren giúp Huyền Anh khoe vẻ quý phái.

Bà Tưng Huyền Anh đẹp mê hồn, khoe dáng đồng hồ cát với váy đuôi cá - Ảnh 4
Bộ cánh 'kín cổng cao tường này' được thiết kế phần tay lửng, tạo cảm giác thoải mái khi mặc. Màu sắc đen tạo nên sự huyền bí, cuốn hút.

Bà Tưng Huyền Anh đẹp mê hồn, khoe dáng đồng hồ cát với váy đuôi cá - Ảnh 5

Bà Tưng Huyền Anh đẹp mê hồn, khoe dáng đồng hồ cát với váy đuôi cá - Ảnh 6
Chiếc đầm dạ hội trắng được thiết kế kiểu đuôi cá giúp Huyền Anh khoe vóc dáng đồng hồ cát đáng mơ ước.
 

Bà Tưng Huyền Anh đẹp mê hồn, khoe dáng đồng hồ cát với váy đuôi cá - Ảnh 7
Điểm nhấn của trang phục này là những bông hoa được đính từ ngực xuống đến phần hông, tạo điểm nhấn ấn tượng cho người mặc. Chiếc váy hơi hướng xuyên thấu giúp Huyền Anh vừa khoe được vẻ sang trọng vừa thể hiện được sự gợi cảm.

Bà Tưng Huyền Anh đẹp mê hồn, khoe dáng đồng hồ cát với váy đuôi cá - Ảnh 8
Trang phục thứ 3 mà người đẹp chọn là bộ cánh được thiết kế lạ mắt giống như một chiếc khăn choàng, Huyền Anh có dịp khoe vai trần gợi cảm.

Bà Tưng Huyền Anh đẹp mê hồn, khoe dáng đồng hồ cát với váy đuôi cá - Ảnh 9
Cách trang điểm nhấn vào đôi mắt tạo độ sắc lạnh khiến Huyền Anh trở nên cuốn hút.

Bà Tưng Huyền Anh đẹp mê hồn, khoe dáng đồng hồ cát với váy đuôi cá - Ảnh 10
Dịp Tết đến, Bà Tưng Huyền Anh sẽ tung ra các sản phẩm âm nhạc gửi tặng đến các fan hâm mộ.

Bà Tưng Huyền Anh đẹp mê hồn, khoe dáng đồng hồ cát với váy đuôi cá - Ảnh 11
Nhan sắc của Huyền Anh ngày càng đẹp mặn mà. Để cho ra các sản phẩm âm nhạc chất lượng, 9X luôn trai dồi và hoàn thiện bản thân hàng ngày.

 

 

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