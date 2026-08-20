Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 20/8/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 20/08/2026 08:30

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót.

Tuổi Thân

Có Tam Hợp cục che chở, người tuổi Thân gặp khá nhiều may mắn. Trong công việc, bạn được quý nhân giúp sức nên mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ. Không những hoàn thành đúng thời hạn mà còn đạt hiệu quả cao, cấp trên hài lòng, khách hàng tin tưởng.

Bên cạnh đó, nhờ Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của con giáp may mắn cũng trở nên khởi sắc và tốt đẹp, bạn và người ấy có cơ hội hiểu thêm về nhau. Tuy thời gian bên nhau chưa dài nhưng cũng đã cùng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách nên tình cảm hai người bền chặt không thể tách rời. Người độc thân cũng sẽ sớm tìm được "nửa kia" ưng ý của mình.

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 20/8/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn thông minh, tài giỏi, nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa và biết phát huy khả năng của mình thì nhất định sẽ có được cuộc sống viên mãn. Từ giờ đến giữa năm, những người này làm việc sẽ gặt hái được nhiều thành công, có người còn lên đến đỉnh cao vào cuối năm. 

Ngoài ra, con giáp này thường vốn thực thà, chân chất, luôn khiến người khác nghĩ rằng con giáp này thật ngốc nghếch nhưng kỳ thực bản thân lại không hề ngốc mà chỉ không có nhiều toan tính. Bạn rất thích giúp đỡ người khác và luôn hòa nhã với mọi người vì vậy bạn luôn tạo được các mối quan hệ, các mối nhân duyên tốt đẹp.

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 20/8/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Do có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Mùi. Tài lộc của bạn cũng nở rộ bất ngờ vào 6 ngày tới. Không chỉ có quý nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng nhờ vào cố gắng của mình, tuổi Mùi thể hiện được sự quyết tâm đến cùng của mình để được thành công.

Trên phương diện tình cảm, tam hợp hối thúc người đang độc thân mở lòng hơn, sẽ trở nên mạo hiểm hơn. Con giáp này tham gia vào những trải nghiệm yêu đương mới mẻ và cho phép bản thân được sống thoải mái theo cảm xúc mãnh liệt của tình yêu.

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 20/8/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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