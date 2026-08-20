Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 20/8/2026, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 20/08/2026 06:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào đại vận rực sáng, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn vào đúng hôm nay, thứ 5 ngày 20/8/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Tý

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 20/8/2026, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Tý có cơ hội khẳng định được vị thế của mình. Nhờ có kinh nghiệm phong phú mà bạn đưa ra được những cách giải quyết vấn đề rất đúng đắn, khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ. Thời gian này cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh mở rộng quy mô kinh doanh hoặc ký kết hợp tác với đối tác, khách hàng. Đôi bên cùng hướng tới một mục tiêu chung nên làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, khiến tiền đổ về trong túi. 

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 20/8/2026, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người đã có đôi có cặp, bản mệnh rất coi trọng gia đình của mình. Dù công việc bận rộn đến mấy, bản mệnh cũng luôn cố gắng về nhà và dành thời gian cho người thân. Cũng nhờ vậy, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bản mệnh cực kỳ gắn kết.

Con giáp tuổi Mão

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 20/8/2026, người tuổi Mão có cơ hội gặp gỡ Quý Nhân. Đối phương có thể chẳng phải ai xa lạ mà chính là người bản mệnh đã quen biết. Hãy khiêm tốn lắng nghe quan điểm của đối phương để tìm ra định hướng đúng đắn cho mình. Người làm đầu tư kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng luôn đổ về tới tấp. Có những lúc con giáp này bận rộn đến mức gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Đáng mừng là công sức của bản mệnh đều được trả công xứng đáng.

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 20/8/2026, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng có những dấu hiệu chuyển biến tích cực. Bản mệnh và người ấy đã chân thành và thẳng thắn hơn khi đối diện với cảm xúc của mình, nhờ vậy mà mối quan hệ ngày càng trở nên gần gũi hơn.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 20/8/2026, Chính Ấn soi tỏ, người tuổi Mùi khẳng định được vị thế của mình trong ngày hôm nay. Những thành công bạn gặt hái được ở thời điểm này là hoàn toàn nhờ vào công sức của chính bạn, chẳng ai có thể nghi ngờ, dị nghị. Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Bạn thường đưa ra được những phương án giải quyết vấn đề hợp lý, lại biết nghĩ cho mọi người xung quanh nên chẳng có ai phải chịu thiệt thòi. 

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 20/8/2026, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm nhìn chung khá bình yên, tuy nhiên bản mệnh và người ấy vẫn có thể tìm cách hâm nóng quan hệ đôi bên. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên sắp xếp một bữa tối chỉ có hai người để gắn kết thêm cảm xúc.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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