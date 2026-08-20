Đúng 20h hôm nay, ngày 20/8/2026, 3 con giáp may mắn hơn người, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/8/2026, nhờ Tam Hội chiếu sáng nên Tỵ đang nỗ lực hết mình để tăng cường giao lưu, mở rộng quan hệ với những người có tầm ảnh hưởng trong công việc của mình. Bản mệnh cũng khéo léo trong việc tiết kiệm tiền và dễ kiếm thêm tiền nhờ Thiên Tài trợ vận. Vận may giúp bạn cải thiện đáng kể tình hình tiền bạc ở thời điểm hiện tại, không lo thiếu thốn, bạn sẽ tha hồ chi tiêu cho những việc mà mình thích.

Về tình cảm, những người độc thân có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp thông qua một buổi tiệc hoặc được người thân, bạn bè mai mối. Những người yêu xa sẽ có cơ hội gặp mặt nhau trong thời gian tới mà không bị bất cứ điều gì cản trở.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/8/2026, người tuổi Thìn gây ấn tượng với cấp trên nếu bạn thực sự muốn được thăng tiến trong thời gian Chính Quan nâng đỡ. Hãy tập trung thể hiện giá trị của bạn đối với công ty, không nên ngại những công việc khó khăn, vất vả hoặc gánh thêm trách nhiệm.

Ảnh minh họa: Internet

Mọi người cũng cảm thấy dễ chịu khi ở bên bạn và họ có cảm giác như được lan tỏa năng lượng tích cực. Trong các hoạt động xã hội, bạn trở thành trung tâm của sự chú ý và sẽ chẳng thiếu những người ngưỡng mộ.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/8/2026, nhờ có Quý Nhân dẫn đường chỉ lối mà những cuộc bàn bạc, thảo luận của tuổi Ngọ và mọi người trở nên thuận lợi hơn. Mọi thứ dễ dàng đi vào thực tế, nhận được sự ủng hộ, đồng lòng từ mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, bản mệnh có vận may của cải, tiền bạc cũng như vận may trong nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống. Những điều tốt lành xảy ra dồn dập trong ngày hôm nay hoàn toàn trái ngược với tháng trước, khi trở ngại xuất hiện từ khắp nơi.

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