'Ngượng chín mặt' khi Linh Miu khỏa thân hoàn toàn, khoe hình xăm táo bạo ngay điểm nhạy cảm

Giải trí 29/12/2017 15:59

Những bức hình nóng "đốt mắt" trên trang cá nhân của Linh Miu khiến dân tình nháo nhào vì quá sexy và táo bạo.

Mới đây, "hot girl cảnh nóng" Linh Miu khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" vì khoe hai bức ảnh khỏa thân hoàn toàn trước ống kính. Tuy chỉ chụp ở góc nghiêng nhưng người đẹp 9x gây choáng khi không hề mặc phụ kiện che chắn, để lộ vòng 3 lẫn vòng 1 nảy nở.  Đáng chú ý hơn, nữ người mẫu còn không ngại khi phô ra bên ngoài hình xăm cỡ lỡn kéo dài từ eo đến phân nửa vòng 3.

Là mỹ nhân sở hữu những clip gợi cảm quá đà, Linh Miu từng không ít lần gây sốc khi vô tư cởi bỏ quần áo để livestream quảng cáo đồ chơi người lớn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên người đẹp chụp ảnh khỏa thân nhưng việc cô nàng thoải mái đăng tải ảnh nude của mình lên mạng xã hội khiến nhiều fan nhức mắt.

Tuy vậy, không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp nóng bỏng của tình cũ Hữu Công. Hot girl này xứng danh là “thánh nữ” mạng xã hội vì luôn khiến bao anh chàng phải mất ăn mất ngủ bởi sự cá tính và siêu bạo dạn của mình.

'Ngượng chín mặt' khi Linh Miu khỏa thân hoàn toàn, khoe hình xăm táo bạo ngay điểm nhạy cảm - Ảnh 1
 Bức ảnh khỏa thân của Linh Miu khiến nhiều người "xịt máu mũi" - Ảnh: FBNV
'Ngượng chín mặt' khi Linh Miu khỏa thân hoàn toàn, khoe hình xăm táo bạo ngay điểm nhạy cảm - Ảnh 2
Cô nàng không ngại khoe hình xăm cỡ lớn ở bộ phận nhạy cảm - Ảnh: FBNV
'Ngượng chín mặt' khi Linh Miu khỏa thân hoàn toàn, khoe hình xăm táo bạo ngay điểm nhạy cảm - Ảnh 3
“Hót girl cảnh nóng" đáp trả sâu cay khi bị fan chỉ trích - Ảnh: FBNV
'Ngượng chín mặt' khi Linh Miu khỏa thân hoàn toàn, khoe hình xăm táo bạo ngay điểm nhạy cảm - Ảnh 4
Những bức hình khoe da thịt kiểu này xuất hiện với mật độ dày đặc trên Facebook của Linh Miu - Ảnh: FBNV
'Ngượng chín mặt' khi Linh Miu khỏa thân hoàn toàn, khoe hình xăm táo bạo ngay điểm nhạy cảm - Ảnh 5

Ảnh chào đón Noel của Linh Miu cũng phải sốc cỡ này mới được - Ảnh: FBNV

Linh Miu 'ăn gạch đá' vì rên la phản cảm, hở hang quá đà khi livestream hướng dẫn sử dụng đồ chơi người lớn trên bộ phận nhạy cảm

Linh Miu 'ăn gạch đá' vì rên la phản cảm, hở hang quá đà khi livestream hướng dẫn sử dụng đồ chơi người lớn trên bộ phận nhạy cảm

“Hot girl cảnh nóng" Linh Miu lại tiếp tục khiến nhiều người nhức mắt vì màn khoe thân táo bạo cùng những tiếng rên la phản cảm khi livestream hướng dẫn sử dụng đồ chơi người lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   Linh Miu hot girl cảnh nóng Linh Miu sexy

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 35 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang