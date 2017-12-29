Mới đây, "hot girl cảnh nóng" Linh Miu khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" vì khoe hai bức ảnh khỏa thân hoàn toàn trước ống kính. Tuy chỉ chụp ở góc nghiêng nhưng người đẹp 9x gây choáng khi không hề mặc phụ kiện che chắn, để lộ vòng 3 lẫn vòng 1 nảy nở. Đáng chú ý hơn, nữ người mẫu còn không ngại khi phô ra bên ngoài hình xăm cỡ lỡn kéo dài từ eo đến phân nửa vòng 3.

Là mỹ nhân sở hữu những clip gợi cảm quá đà, Linh Miu từng không ít lần gây sốc khi vô tư cởi bỏ quần áo để livestream quảng cáo đồ chơi người lớn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên người đẹp chụp ảnh khỏa thân nhưng việc cô nàng thoải mái đăng tải ảnh nude của mình lên mạng xã hội khiến nhiều fan nhức mắt.