Linh Miu 'ăn gạch đá' vì rên la phản cảm, hở hang quá đà khi livestream hướng dẫn sử dụng đồ chơi người lớn trên bộ phận nhạy cảm

Để các bài quảng cáo đạt độ chân thực tối đa, Linh Miu không ngần ngại mân mê những món đồ chơi người lớn trên tay hoặc đặt vào các bộ phận nhạy cảm và vô tư biểu lộ cảm xúc để ghi hình.

Là gương mặt đại diện cho một cửa hàng chuyên doanh dụng cụ tình dục (sextoy), Linh Miu thường xuyên đăng tải lên Facebook nhiều bức ảnh, clip nóng với những màn khoe thân không thể táo bạo hơn.

Mới đây, cô nàng lắm thị phi này lại tiếp tục gây choáng khi mặc chiếc áo trễ nãi, để lộ vòng 1 bốc lửa, tay cầm 3 - 4 loại sextoy rồi ngồi uốn éo, rên la trước màn hình khi livestream hướng dẫn cách sử dụng.

Là hot girl nổi tiếng với những lần cố tình “lộ hàng” ở nơi công cộng, việc Linh Miu vô tư quảng cáo đồ chơi người lớn trên mạng xã hội cũng không phải là chuyện gì quá lạ.

Tuy nhiên, không ít người cho rằng Linh Miu càng ngày càng quá đáng khi thản nhiên để lộ những khoảng hở da thịt phản cảm đến mức không thể chấp nhận được.

Dù ít khi hoạt động nghệ thuật nhưng bản thân cũng có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến giới trẻ, vì vậy cứ mỗi lần Linh Miu chia sẻ ảnh, clip nóng là lại khiến cư dân mạng một phen nổi sóng. Mặc mọi người không ngừng chỉ trích thậm tệ, Linh Miu dường như rất hả hê vì nhờ đó mà càng ngày càng nổi như cồn.