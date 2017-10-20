Linh Miu 'ăn gạch đá' vì rên la phản cảm, hở hang quá đà khi livestream hướng dẫn sử dụng đồ chơi người lớn trên bộ phận nhạy cảm

Giải trí 20/10/2017 16:25

“Hot girl cảnh nóng" Linh Miu lại tiếp tục khiến nhiều người nhức mắt vì màn khoe thân táo bạo cùng những tiếng rên la phản cảm khi livestream hướng dẫn sử dụng đồ chơi người lớn.

Là gương mặt đại diện cho một cửa hàng chuyên doanh dụng cụ tình dục (sextoy), Linh Miu thường xuyên đăng tải lên Facebook nhiều bức ảnh, clip nóng với những màn khoe thân không thể táo bạo hơn.

Để các bài quảng cáo đạt độ chân thực tối đa, Linh Miu không ngần ngại mân mê những món đồ chơi người lớn trên tay hoặc đặt vào các bộ phận nhạy cảm và vô tư biểu lộ cảm xúc để ghi hình.  

Linh Miu 'ăn gạch đá' vì rên la phản cảm, hở hang quá đà khi livestream hướng dẫn sử dụng đồ chơi người lớn trên bộ phận nhạy cảm - Ảnh 1
Linh Miu ăn mặc gợi cảm để chuẩn bị livestream - Ảnh cắt từ clip

Mới đây, cô nàng lắm thị phi này lại tiếp tục gây choáng khi mặc chiếc áo trễ nãi, để lộ vòng 1 bốc lửa, tay cầm 3 - 4 loại sextoy rồi ngồi uốn éo, rên la trước màn hình khi livestream hướng dẫn cách sử dụng.  

Linh Miu 'ăn gạch đá' vì rên la phản cảm, hở hang quá đà khi livestream hướng dẫn sử dụng đồ chơi người lớn trên bộ phận nhạy cảm - Ảnh 2
Sau đó, cô nàng cầm đồ chơi người lớn và bắt đầu hướng dẫn cách sử dụng - Ảnh cắt từ clip

Linh Miu 'ăn gạch đá' vì rên la phản cảm, hở hang quá đà khi livestream hướng dẫn sử dụng đồ chơi người lớn trên bộ phận nhạy cảm - Ảnh 3
Linh Miu vừa hướng dẫn vừa thực hành rất phản cảm - Ảnh cắt từ clip

Linh Miu 'ăn gạch đá' vì rên la phản cảm, hở hang quá đà khi livestream hướng dẫn sử dụng đồ chơi người lớn trên bộ phận nhạy cảm - Ảnh 4
"Hot girl cảnh nóng" không ngần ngại cầm dụng cụ người lớn trên tay và cười nói rất vô tư - Ảnh cắt từ clip

Linh Miu 'ăn gạch đá' vì rên la phản cảm, hở hang quá đà khi livestream hướng dẫn sử dụng đồ chơi người lớn trên bộ phận nhạy cảm - Ảnh 5

Linh Miu 'ăn gạch đá' vì rên la phản cảm, hở hang quá đà khi livestream hướng dẫn sử dụng đồ chơi người lớn trên bộ phận nhạy cảm - Ảnh 6
Những hành động táo bạo của Linh Miu trong clip khiến nhiều người nóng mặt - Ảnh cắt từ clip

Là hot girl nổi tiếng với những lần cố tình “lộ hàng” ở nơi công cộng, việc Linh Miu vô tư quảng cáo đồ chơi người lớn trên mạng xã hội cũng không phải là chuyện gì quá lạ.

Tuy nhiên, không ít người cho rằng Linh Miu càng ngày càng quá đáng khi thản nhiên để lộ những khoảng hở da thịt phản cảm đến mức không thể chấp nhận được.

Linh Miu 'ăn gạch đá' vì rên la phản cảm, hở hang quá đà khi livestream hướng dẫn sử dụng đồ chơi người lớn trên bộ phận nhạy cảm - Ảnh 7
Linh Miu thường xuyên đăng ảnh nóng cùng những câu chú thích gây khó hiểu như thế này - Ảnh: FBNV

Dù ít khi hoạt động nghệ thuật nhưng bản thân cũng có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến giới trẻ, vì vậy cứ mỗi lần Linh Miu chia sẻ ảnh, clip nóng là lại khiến cư dân mạng một phen nổi sóng. Mặc mọi người không ngừng chỉ trích thậm tệ, Linh Miu dường như rất hả hê vì nhờ đó mà càng ngày càng nổi như cồn.

Linh Miu khiến cộng đồng mạng 'nhức mắt' khi đăng ảnh bán khỏa thân, lồ lộ vòng 1 bóng nhẫy trước ống kính

Linh Miu khiến cộng đồng mạng 'nhức mắt' khi đăng ảnh bán khỏa thân, lồ lộ vòng 1 bóng nhẫy trước ống kính

“Hot girl cảnh nóng” vừa tung bộ ảnh bán khỏa thân chụp cùng một chân dài nóng bỏng. Cả hai vô tư khoe da thịt lồ lộ trước bàn dân thiên hạ khiến ai nhìn cũng phải đỏ mặt.

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Từ khóa:   Linh Miu Hot girl cảnh nóng đồ chơi người lớn

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