Linh Miu khiến cộng đồng mạng 'nhức mắt' khi đăng ảnh sex, lộ vòng 1

“Hot girl cảnh nóng” vừa tung bộ ảnh bán khỏa thân chụp cùng một chân dài nóng bỏng. Cả hai vô tư khoe da thịt lồ lộ trước bàn dân thiên hạ khiến ai nhìn cũng phải đỏ mặt.

Linh Miu được xem là hot girl táo bạo bậc nhất showbiz Việt khi thường xuyên khoe các clip và hình ảnh phản cảm. Sau thời gian ngắn im hơi lặng tiếng, mới đây cô nàng lại tiếp tục tung bộ ảnh bán khỏa thân chụp cùng một mẫu nữ để hâm nóng tên tuổi.

Trong bộ ảnh mới, "hot girl cảnh nóng" và người bạn chân dài chỉ mặc độc nhất chiếc quần jeans ngắn cũn cỡn che vùng dưới, còn phần trên thì vô tư lồ lộ trước ống kính.

Mặc dù đã dùng hai miếng dán nhỏ để che đi phần nhạy cảm nhưng Linh Miu và mẫu nữ chụp cùng vẫn bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội vì bôi kem bóng nhẫy lên gò bồng đảo và thản nhiên chụp ảnh ở những tư thế khó đỡ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/linh-miu-khien-cong-dong-mang-nhuc-mat-khi-dang-anh-ban-khoa-than-lo-lo-vong-1-bong-nhay-truoc-ong-kinh-242674.html