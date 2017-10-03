Linh Miu khiến cộng đồng mạng 'nhức mắt' khi đăng ảnh bán khỏa thân, lồ lộ vòng 1 bóng nhẫy trước ống kính

Hậu trường 03/10/2017 23:21

“Hot girl cảnh nóng” vừa tung bộ ảnh bán khỏa thân chụp cùng một chân dài nóng bỏng. Cả hai vô tư khoe da thịt lồ lộ trước bàn dân thiên hạ khiến ai nhìn cũng phải đỏ mặt.

Linh Miu được xem là hot girl táo bạo bậc nhất showbiz Việt khi thường xuyên khoe các clip và hình ảnh phản cảm. Sau thời gian ngắn im hơi lặng tiếng, mới đây cô nàng lại tiếp tục tung bộ ảnh bán khỏa thân chụp cùng một mẫu nữ để hâm nóng tên tuổi.

Trong bộ ảnh mới, "hot girl cảnh nóng" và người bạn chân dài chỉ mặc độc nhất chiếc quần jeans ngắn cũn cỡn che vùng dưới, còn phần trên thì vô tư lồ lộ trước ống kính.

Mặc dù đã dùng hai miếng dán nhỏ để che đi phần nhạy cảm nhưng Linh Miu và mẫu nữ chụp cùng vẫn bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội vì bôi kem bóng nhẫy lên gò bồng đảo và thản nhiên chụp ảnh ở những tư thế khó đỡ.

Linh Miu khiến cộng đồng mạng 'nhức mắt' khi đăng ảnh sex, lộ vòng 1
Linh Miu tự nhận loạt ảnh mới mình vừa chụp là "hot hơn dây cót" - Ảnh: Internet

Linh Miu khiến cộng đồng mạng 'nhức mắt' khi đăng ảnh sex, lộ vòng 1
Linh Miu và mẫu nữ chân dài vô tư khoe trọn bộ ngực bóng nhẩy trước bàn dân thiện hạ - Ảnh: Internet

Linh Miu khiến cộng đồng mạng 'nhức mắt' khi đăng ảnh sex, lộ vòng 1
Cả hai bị chỉ trích nặng nề vì chụp ảnh trong những tư thế phản cảm - Ảnh: Internet

Linh Miu khiến cộng đồng mạng 'nhức mắt' khi đăng ảnh sex, lộ vòng 1
Trước đó, Linh Miu cũng từng bị "lộ hàng" khi nhảy quá sung trong một chường trình ca nhạc - Ảnh: Internet

Linh Miu khiến cộng đồng mạng 'nhức mắt' khi đăng ảnh sex, lộ vòng 1
Việc Linh Miu chụp ảnh nóng khoe thân đã không còn xa lạ với cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Linh Miu khiến cộng đồng mạng 'nhức mắt' khi đăng ảnh sex, lộ vòng 1
Những hình ảnh hở da hở thịt như thế này giúp tên tuổi của Linh Miu nồi lên như cồn - Ảnh: Internet

Linh Miu khiến cộng đồng mạng 'nhức mắt' khi đăng ảnh sex, lộ vòng 1
Cách đây ít lâu, "hot girl cảnh nóng" cũng từng bị chỉ trích thậm tệ khi thả rông vòng 1 đi chụp ảnh lả lơi bên bờ suối - Ảnh: Internet

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