Đỏ mặt nghe Angela Phương Trinh trần tình cảnh nóng trong bồn nước với Rocker Nguyễn: ‘Nước thì lạnh, Trinh ngồi trên người anh Rocker...’

Nhớ lại cảnh quay nhạy cảm tại "bồn nước nóng huyền thoại" trong "Glee" Việt Nam, Angela Phương Trinh liên tục đỏ mặt vì xấu hổ.
Chiều 24/10, Angela Phương Trinh cùng ekip đoàn làm phim Glee Việt Nam đã có buổi gặp gỡ sinh viên Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM để quảng bá cho bộ phim. Không nóng bỏng như thường thấy, Hạ Quyên của Glee diện bộ đầm xanh kín đáo và trang điểm nhẹ nhàng khi xuất hiện tại sân trường.
Nhờ sức nóng của Glee, rất đông sinh viên đã có mặt để nghe "Bà mẹ nhí" chia sẻ về quá trình thực hiện những cảnh quay khó, đặc biệt là các phân đoạn nóng bỏng.
Khi được một bạn sinh viên đề nghị thuật lại chi tiết về cảnh quay nhạy cảm trong "bồn nước nóng huyền thoại" với Rocker Nguyễn, Angela Phương Trinh e thẹn cho biết: “Cả Trinh và anh Rocker phải quay mười mấy lần cảnh này vào lúc 12 giờ đêm gần 1 giờ sáng. Nếu trong phim là bồn tắm nước nóng thì ở ngoài lại là nước lạnh, thậm chí là rất lạnh. Mà cảnh đó Trinh ngồi trên người anh Rocker Nguyễn. Trời ơi, Trinh ngại lắm!” - Angela Phương Trinh trả lời trên Gia đình Việt Nam.
"Bà mẹ nhí" cũng thật lòng chia sẻ, nếu câu chuyện trong phim có thật ở ngoài đời thì cô sẽ chọn một người đàn ông có tính cách giống nhân vật Phi Long chứ không chọn Đăng Phương.
“Trong phim, Trinh bị tiếng sét ái tình với nhân vật Đăng Phương do anh Rocker Nguyễn thủ vai, anh Rocker thì đẹp trai như diễn viên Lee Min Ho của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Trinh sẽ chọn bạn trai ngoài đời giống mẫu hình của nhân vật Phi Long - do Hữu Vi thủ vai, vì Trinh cảm thấy sự ấm áp từ anh, chăm chỉ đi làm và chỉ yêu một người duy nhất” - nàng Hạ Quyên tâm sự.