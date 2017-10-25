Đỏ mặt nghe Angela Phương Trinh trần tình cảnh nóng trong bồn nước với Rocker Nguyễn: ‘Nước thì lạnh, Trinh ngồi trên người anh Rocker...’

Chiều 24/10, Angela Phương Trinh cùng ekip đoàn làm phim Glee Việt Nam đã có buổi gặp gỡ sinh viên Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM để quảng bá cho bộ phim. Không nóng bỏng như thường thấy, Hạ Quyên của Glee diện bộ đầm xanh kín đáo và trang điểm nhẹ nhàng khi xuất hiện tại sân trường.

Nhờ sức nóng của Glee, rất đông sinh viên đã có mặt để nghe "Bà mẹ nhí" chia sẻ về quá trình thực hiện những cảnh quay khó, đặc biệt là các phân đoạn nóng bỏng.

Khi được một bạn sinh viên đề nghị thuật lại chi tiết về cảnh quay nhạy cảm trong "bồn nước nóng huyền thoại" với Rocker Nguyễn, Angela Phương Trinh e thẹn cho biết: “Cả Trinh và anh Rocker phải quay mười mấy lần cảnh này vào lúc 12 giờ đêm gần 1 giờ sáng. Nếu trong phim là bồn tắm nước nóng thì ở ngoài lại là nước lạnh, thậm chí là rất lạnh. Mà cảnh đó Trinh ngồi trên người anh Rocker Nguyễn. Trời ơi, Trinh ngại lắm!” - Angela Phương Trinh trả lời trên Gia đình Việt Nam.