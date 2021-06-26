Top 3 richkid Hà Thành tài năng, đình đám trên mạng xã hội, đúng chuẩn 'con nhà người ta'

Nhịp sống trẻ 26/06/2021 12:30

Dàn rich kid Việt sở hữu khối tài sản khủng cũng như đồ hiệu đắt đỏ khi còn ở độ tuổi "đang dậy thì" khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Meo Xinh

Từ lúc 9, 10 tuổi, cô bạn Lê Gia Linh (nickname Meo Xinh, sinh năm 2006) đã nổi bần bật trên mạng xã hội bởi những video hát nhép đáng yêu của mình. Năm nay mới 15 tuổi, Gia Linh đã sở hữu lượng follow và subscribe khá khủng trên mạng xã hội. Những con số này ở Tiktok, Instagram và Youtube, lần lượt là 707k, 235k và 142k. Riêng mặt trận Tiktok, cô bạn còn có rất nhiều clip triệu views.

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Gia Linh sở hữu lượng người hâm mộ 'áp đảo' trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc quay các clip để up lên mạng xã hội, cô bé còn tham gia chụp ảnh PR vào cuối tuần. Không chỉ nổi tiếng nhờ vẻ ngoài xinh xắn như búp bê mà sức hút của Linh Meo còn đến từ cuộc sống sang chảnh được chia sẻ thường xuyên trên trang cá nhân. Những tấm ảnh vi vu khắp nơi, check in những địa điểm sang chảnh và cả tá đồ hiệu đắt tiền dát lên người khiến netizen phải ganh tị không kém.

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Lê Gia Linh – thế lực rich kid đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội - Ảnh: Internet
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Cuộc sống sanh chảnh của Gia Linh khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet
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Màn bóc giá hàng hiệu gây choáng trên Q&A của Gia Linh - Ảnh: Internet

Vừa kết thúc chương trình cấp 2, Gia Linh có dự định tiếp tục theo học tại ngôi trường quốc tế Liên cấp Việt – Úc với học phí đắt đỏ. Xinh đẹp, giàu có, có thể độc lập tài chính, Gia Linh đúng thật là mẫu “con nhà người ta” trong truyền thuyết rồi!

Nhất Hoàng

Nhất Hoàng (tên đầy đủ Hoàng Quang Nhất, 16 tuổi) là một gương mặt rich kid đình đám trên mạng xã hội. Không chỉ bởi xuất thân từ hội con nhà giàu Việt mà cậu bạn còn có gương mặt ưa nhìn, phong cách ăn mặc đậm chất Hàn Quốc và thường xuyên xuất hiện trong nhóm mê trai đẹp. 

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Rich kid Nhất Hoàng luôn gây ấn tượng với những bức hình check-in sang chảnh. Ảnh: Internet 

Bên cạnh đó, Nhất Hoàng còn thường xuyên công khai chuyện make up khi ra đường, check-in nhà hàng sang chảnh và mang theo cả cành đồ hiệu khiến dân tình cứ phải gọi là nhìn 'lác mắt'. Ngoài ra, thiếu gia Hà thành cũng chứng minh độ chịu chơi của mình bằng việc trưng ra những khoảnh khắc khác theo yêu cầu của mọi người như chụp với mèo, mặc đồ Chanel, mặc đồ Louis Vuitton,...

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Những pha gây sốc khi khoe túi hiệu 'đắt đỏ' của Nhất Hoàng - Ảnh: Internet

Chao 

Chao, tên thật là Nguyễn Châu Anh, sinh năm 2003. Cô bạn nổi trên mạng xã hội nhờ loạt clip tự quay, khoe cuộc sống thường ngày của mình. Ấn tượng đầu tiên của mọi người về Chao là xinh xắn, dễ thương, sau đó là cực giàu!

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Chao, tên thật là Nguyễn Châu Anh, sinh năm 2003. Ảnh: Internet

Gia đình siêu giàu có nên cuộc sống của cô bạn cực kỳ đẳng cấp: Có tài xế đưa đón đi học bằng xe Porsche, đi gội đầu 220k/ lần; mua chiếc kính cận 20 - 30 triệu đồng; đi nghỉ dưỡng ở khu villa có giá 22 triệu đồng/đêm, đeo túi Louis Vuitton 50 triệu đồng, đi giày Balenciaga 25 triệu,... Dù vậy, Chao không hề ỷ lại vào bố mẹ mà sống tự lập từ nhỏ và học rất giỏi.

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Gia đình siêu giàu có nên cuộc sống của cô bạn cực kỳ đẳng cấp - Ảnh: Internet
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Thỉnh thoảng Châu Anh còn làm mẫu ảnh cho người quen - Ảnh: Internet

Hiện tại, Chao đang học tại trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội. Đây là ngôi trường có mức học phí cực khủng, dao động từ 258 - 730 triệu đồng/năm, tùy theo cấp học. Lớp 12 sẽ có mức học phí đắt nhất là khoảng 800.000 đồng.

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Hiện tại, Chao đang học tại trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội có mức học phí cực khủng - Ảnh: Internet
Đu trends "Ông bà già ta lo hết" bị chỉ trích dữ dội, Hội Richkids Việt trên Tik Tok thẳng thắn đáp trả: "Người có tiền sẽ có quyền lên tiếng!"

Đu trends "Ông bà già ta lo hết" bị chỉ trích dữ dội, Hội Richkids Việt trên Tik Tok thẳng thắn đáp trả: "Người có tiền sẽ có quyền lên tiếng!"

Bài hát "Ông bà già tao lo" của Rapper Bình Gold bỗng dưng trở thành trào lưu mới của Hội richkid Việt trên Tik Tok, thế nhưng khác với trước đây, trào lưu này vướng phải nhiều sự chỉ trích từ dân mạng.

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