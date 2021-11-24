Sốc: Tro cốt của nữ streamer uống thuốc sâu tự tử trên sóng livestream bị đánh tráo làm hủ tục 'cô dâu ma'

Nhịp sống trẻ 24/11/2021 20:18

Sự việc đang gây chấn động cộng đồng mạng bởi thủ tục "đám cưới ma" cổ hủ và ghê rợn.

Cách đây hơn một tháng, netizen Trung Quốc không khỏi bàng hoàng trước việc nữ streamer La Tiểu Miêu Miêu ung thuốc sâu tự tử ngay trên sóng livestream có tới hơn 500.000 theo dõi. Do mắc chứng trầm cảm thời gian dài nên nữ streamer đã tìm cách kết thúc cuộc đời của mình. Bên cạnh bệnh trầm cảm, trên livestream có rất nhiều dân mạng thúc giục, kích động cho cô uống thuốc sâu nên đây cũng là một trong những nguyên nhân tước đi mạng sống của nữ streamer. 

Mới đây, một lần nữa, cộng đồng mạng Trung Quốc thêm một lần chấn động khi biết thông tin tro cốt của La Tiểu Miêu Miêu bị đánh tráo làm "cô dâu ma".

Sốc: Tro cốt của nữ streamer uống thuốc sâu tự tử trên sóng livestream bị đánh tráo làm hủ tục 'cô dâu ma' - Ảnh 1
Livestream cuối cùng uống thuốc trừ sâu của La Tiểu Miêu Miêu

Báo Tân Kinh thông tin, tro cốt của nữ streamer sau khi bị đánh tráo đã được rao bán để tổ chức âm hôn (hay còn gọi là minh hôn, đám cưới ma). Đây là một hủ tục ghê rợn của người Trung Quốc xưa khi tổ chức lễ kết hôn giữa hai người đã chết hoặc giữa một người vừa chết với một người đang sống. 

Theo đó, sau khi thi thể của La Tiểu Miêu Miêu được đưa về quê nhà ở Sơn Đông để gia đình lo hậu sự. Trương X - Chủ một cửa hàng bán đồ khâm liệm gần bệnh viện và nhà tang lễ địa phương ở huyện Vấn Thượng, Tế Ninh, Sơn Đông, Trung Quốc đã cấu kết với Thiệu X (nhân viên hoả táng ở nhà tang lễ huyện Vấn Thượng) và Lôi X (lái xe của nhà tang lễ, có quan hệ thân thích với Trương X) đánh tráo tro cốt của người khuất để đem bán.

Được biết, mỗi lần mai mối thành công một đám cưới ma, kẻ xấu có thể kiếm về số tiền từ 50 - 70 nghìn tệ (tương đương 178-249 triệu đồng). 

Sốc: Tro cốt của nữ streamer uống thuốc sâu tự tử trên sóng livestream bị đánh tráo làm hủ tục 'cô dâu ma' - Ảnh 2
Minh hôn là thủ tục cổ hủ lâu đời của Trung Quốc (Ảnh minh họa)

Chia sẻ với truyền thông về việc này, đại diện nhà tang lễ cho biết, rất may sự việc được phát hiện kịp thời, tro cốt thật của nữ streamer chưa bị bán đi. Đại diện nhà tang lễ đã liên hệ với gia đình để thông báo về sự việc. Sau khi trích xuất camera và có đủ bằng chứng, gia đình nữ streamer đã báo cáo với chính quyền địa phương. 

Hiện sự việc vẫn đang khiến cộng đồng mạng nước này bức xúc trước những hành vi trục lợi bất chấp trên thân thể và tro cốt của người đã khuất.

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