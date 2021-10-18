Bị 'khích tướng' uống thuốc trừ sâu trên livestream, nàng hotgirl bỏ mạng đầy chua xót, phút cuối gây ám ảnh

Đoạn video quay cảnh một cô nàng hotgirl đình đám phát trực tiếp cảnh uống thuốc trừ sâu đang khiến nhiều người bị sốc.

Ngày nay, các nàng hotgirl thường có những buổi livestream "trời ơi đất hỡi" với nhiều chiêu trò quái lạ nhằm thu hút sự chú ý. Mới đây, một thảm kịch xảy ra cũng bắt nguồn từ buổi livestream (phát trực tiếp trên mạng xã hội) khiến nhiều người rùng mình.

Cụ thể, một cô nàng hotgirl đã lên sóng để trò chuyện với người hâm mộ. Cô chia sẻ bản thân đã bị trầm cảm một thời gian và phải nằm viện hơn 2 tháng. Đáng sợ hơn khi cô chia sẻ rằng đây sẽ là buổi livestream cuối cùng của mình: "Mong rằng mọi người đều cảm thấy vui vẻ khi xem video của tôi. Tôi cũng rất vui. Nhưng gần đây tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi".

Cô gái xinh đẹp bất ngờ uống thuốc trừ sâu trong buổi livestream

Vừa nói, trên tay nữ hotgirl còn cầm một lo thuốc trừ sâu. Cô còn nói với những người đang xem livestream rằng dung dịch trong chai khá "khó uống". Tuy nhiên, nhiều người lại nghĩ đây chỉ là trò đùa vui nên đã tàn nhẫn để lại dòng bình luận thúc giục: "Hãy uống đi", "Mau uống xem nào".

Dường như không giữ được bình tĩnh trước sự thúc giục của vài người, cô nàng đã thật sự giơ chai thuốc trừ sâu gần camera, uống cạn và tắt ngay livestream. Sau đó, dưới video, rất nhiều người tỏ ra lo lắng cho sự an toàn của thần tượng sau khi thấy video trực tiếp bị ngắt quãng.

Cô nàng là một hotgirl trên MXH với nhiều người theo dõi

Cư dân mạng để lại lời nhắn cầu mong mọi chuyện tốt đẹp đến với cô gái. Tuy nhiên, đáng buồn thay, theo một ngời bạn thân của hotgirl, cô nàng đã tử vong dù được cấp cứu.

Trang cá nhân của hotgirl này có hơn nửa triệu người hâm mộ. Kể từ tháng 4 năm nay, các video mà cô chia sẻ có nhiều đều bất thường. Theo những người bạn của nàng hotgirl, cô gái đang gặp chuyện buồn trong tình yêu, khiến tâm trạng trở nên tồi tệ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-khich-tuong-uong-thuoc-tru-sau-tren-livestream-nang-hotgirl-bo-mang-day-chua-xot-phut-cuoi-gay-am-anh-431625.html