Nàng hotgirl Việt 'thả dáng' nửa kín nửa hở trước ống kính, đốn tin dân mạng sau nghi vấn lộ clip nhạy cảm

Nhờ sở hữu gương mặt tựa "nàng thơ" tỷ lệ nghịch với thân hình "bốc lửa", Phương Anh nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm của cư dân mạng.
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Mặc dù không "dấn thân" vào con đường nghệ thuật, song Lê Phương Anh vẫn nhận được nhiều sự chú ý nhờ gương mặt thuần khiết tỷ lệ nghịch với thân hình nóng bỏng, quyến rũ. Vốn lợi thế về vẻ ngoài hoàn hảo, nàng hotgỉl sở hữu triệu lượt theo dõi chẳng kém cạnh bất cứ một người nổi tiếng nào.
Tuy nhiên, hotgirl Hà Thành bỗng dưng "ở ẩn" sau loạt tai tiếng nghi vấn lộ clip "nóng" từ trên trời rơi xuống. Cô nàng không thường xuyên cập nhật hay chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội một thời gian. Gần đây, cô bất ngờ đăng tải những hình ảnh mừng sinh nhật của mình trong "bộ cánh" vô cùng gợi cảm và "đốn tim" đối phương.
Vẻ ngoài cuốn hút cùng gu thời trang gợi cảm, Phương Anh dễ dàng chiếm trọn tình cảm của người đối diện. Cô nàng vẫn luôn theo đuổi phong cách "nửa kín nửa hở", thậm chí hở bạo và có khi lộ liễu tới hớ hênh. Song, không ít người vẫn không thể phủ nhận vẻ ngoài xinh đẹp và phong cách thời trang nóng bỏng và cá tính của cô nàng. Vậy nên, cô luôn nhận được nhiều lượt thích, bình luận cũng như chia sẻ từ cộng đồng mạng.
Để sở hữu cho mình một vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh", người đẹp thường xuyên tập luyện thể dục. Đồng thời, cô nàng kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, giữ dáng an toàn và hiệu quả.
Sau khi trở lại, cô nàng tiếp tục hoạt động với tư cách là người mẫu chuyên nghiệp, thường xuyên livestream quảng bá cho cá thương hiệu thời trang.