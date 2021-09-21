Nàng hotgirl Việt 'thả dáng' nửa kín nửa hở trước ống kính, đốn tin dân mạng sau nghi vấn lộ clip nhạy cảm

Nhịp sống trẻ 21/09/2021 13:00

Nhờ sở hữu gương mặt tựa "nàng thơ" tỷ lệ nghịch với thân hình "bốc lửa", Phương Anh nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm của cư dân mạng.

Mặc dù không "dấn thân" vào con đường nghệ thuật, song Lê Phương Anh vẫn nhận được nhiều sự chú ý nhờ gương mặt thuần khiết tỷ lệ nghịch với thân hình nóng bỏng, quyến rũ. Vốn lợi thế về vẻ ngoài hoàn hảo, nàng hotgỉl sở hữu triệu lượt theo dõi chẳng kém cạnh bất cứ một người nổi tiếng nào.

Tuy nhiên, hotgirl Hà Thành bỗng dưng "ở ẩn" sau loạt tai tiếng nghi vấn lộ clip "nóng" từ trên trời rơi xuống. Cô nàng không thường xuyên cập nhật hay chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội một thời gian. Gần đây, cô bất ngờ đăng tải những hình ảnh mừng sinh nhật của mình trong "bộ cánh" vô cùng gợi cảm và "đốn tim" đối phương.

Nàng hotgirl Việt 'thả dáng' nửa kín nửa hở trước ống kính, đốn tin dân mạng sau nghi vấn lộ clip nhạy cảm - Ảnh 1
Lê Phương Anh nhận được nhiều sự chú ý nhờ gương mặt thuần khiết tỷ lệ nghịch với thân hình quyến rũ - Ảnh: FBNV
Nàng hotgirl Việt 'thả dáng' nửa kín nửa hở trước ống kính, đốn tin dân mạng sau nghi vấn lộ clip nhạy cảm - Ảnh 2
Người đẹp 9x thường chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp của mình lên trang cá nhân và nhận về hàng ngàn lượt thích - Ảnh: FBNV
Nàng hotgirl Việt 'thả dáng' nửa kín nửa hở trước ống kính, đốn tin dân mạng sau nghi vấn lộ clip nhạy cảm - Ảnh 3
Cô nàng đã phủ nhận mình là nhân vật trong clip 'nóng' thời gian qua - Ảnh : FBNV

Vẻ ngoài cuốn hút cùng gu thời trang gợi cảm, Phương Anh dễ dàng chiếm trọn tình cảm của người đối diện. Cô nàng vẫn luôn theo đuổi phong cách "nửa kín nửa hở", thậm chí hở bạo và có khi lộ liễu tới hớ hênh. Song, không ít người vẫn không thể phủ nhận vẻ ngoài xinh đẹp và phong cách thời trang nóng bỏng và cá tính của cô nàng. Vậy nên, cô luôn nhận được nhiều lượt thích, bình luận cũng như chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Nàng hotgirl Việt 'thả dáng' nửa kín nửa hở trước ống kính, đốn tin dân mạng sau nghi vấn lộ clip nhạy cảm - Ảnh 4
Việc rèn luyện cơ thể đều đặn giúp vóc dáng cô nàng trông khỏe khoắn hơn - Ảnh: FBNV
Nàng hotgirl Việt 'thả dáng' nửa kín nửa hở trước ống kính, đốn tin dân mạng sau nghi vấn lộ clip nhạy cảm - Ảnh 5
Lợi thế về ngoại hình nóng bỏng, cô nàng còn hay 'gây choáng' bởi phong cách thời trang 'hở bạo' - Ảnh: IGNV
Nàng hotgirl Việt 'thả dáng' nửa kín nửa hở trước ống kính, đốn tin dân mạng sau nghi vấn lộ clip nhạy cảm - Ảnh 6
Cô nàng theo đuổi công việc mẫu ảnh và thử sức mình trong lĩnh vực kinh doanh - Ảnh: FBNV
Nàng hotgirl Việt 'thả dáng' nửa kín nửa hở trước ống kính, đốn tin dân mạng sau nghi vấn lộ clip nhạy cảm - Ảnh 7
Khoản tạo dáng bạo dạn của cô nàng khiến ai nấy đều nổ ‘đom đóm mắt’ - Ảnh: FBNV

Để sở hữu cho mình một vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh", người đẹp thường xuyên tập luyện thể dục. Đồng thời, cô nàng kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, giữ dáng an toàn và hiệu quả. 

Sau khi trở lại, cô nàng tiếp tục hoạt động với tư cách là người mẫu chuyên nghiệp, thường xuyên livestream quảng bá cho cá thương hiệu thời trang.

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Bên cạnh vóc dáng quyến rũ và diện mạo xinh đẹp, Ngọc Bích còn gây ấn tượng với hình xăm độc đáo "ngự trị" ở vị trí hiểm hóc.

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Từ khóa:   Hotgirl Việt thân hình gợi cảm Lê Phương Anh

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