Nàng hotgirl Việt 'thả dáng' nửa kín nửa hở trước ống kính, đốn tin dân mạng sau nghi vấn lộ clip nhạy cảm

Mặc dù không "dấn thân" vào con đường nghệ thuật, song Lê Phương Anh vẫn nhận được nhiều sự chú ý nhờ gương mặt thuần khiết tỷ lệ nghịch với thân hình nóng bỏng, quyến rũ. Vốn lợi thế về vẻ ngoài hoàn hảo, nàng hotgỉl sở hữu triệu lượt theo dõi chẳng kém cạnh bất cứ một người nổi tiếng nào.

Tuy nhiên, hotgirl Hà Thành bỗng dưng "ở ẩn" sau loạt tai tiếng nghi vấn lộ clip "nóng" từ trên trời rơi xuống. Cô nàng không thường xuyên cập nhật hay chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội một thời gian. Gần đây, cô bất ngờ đăng tải những hình ảnh mừng sinh nhật của mình trong "bộ cánh" vô cùng gợi cảm và "đốn tim" đối phương.