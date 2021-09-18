Hotgirl Quảng Ninh 'gây bão' với ảnh 'nóng bỏng' giữa suối, chăm diện hở nhưng ít ai chê hư

Trần Ngọc Bích sinh năm 1994, là một trong những hotgirl Việt nổi tiếng đến từ vùng đất mỏ Quảng Ninh. Cô nàng nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và thân hình gợi cảm và quyến rũ. Dạo gần đây, cô nàng thường chăm đăng những bức ảnh "lụi tim" lên mạng xã hội và nhận được nhiều lời trầm trồ khen ngợi từ người hâm mộ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, người đẹp hóa nàng thơ giữa suối đầy thơ mộng. Gương ương mặt toát lên vẻ thanh thoát, đôi mắt đen hun hút, những đường nét trên gương mắt rất hài hòa. Không những thế, cô nàng còn "phóng khoáng" khoe ngực trần qua ống kính.