Hotgirl Quảng Ninh 'gây bão' với ảnh 'nóng bỏng' giữa suối, chăm diện hở nhưng ít ai chê hư

Nhịp sống trẻ 18/09/2021 06:00

Bên cạnh vóc dáng quyến rũ và diện mạo xinh đẹp, Ngọc Bích còn gây ấn tượng với hình xăm độc đáo "ngự trị" ở vị trí hiểm hóc.

Trần Ngọc Bích sinh năm 1994, là một trong những hotgirl Việt nổi tiếng đến từ vùng đất mỏ Quảng Ninh. Cô nàng nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và thân hình gợi cảm và quyến rũ. Dạo gần đây, cô nàng thường chăm đăng những bức ảnh "lụi tim" lên mạng xã hội và nhận được nhiều lời trầm trồ khen ngợi từ người hâm mộ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, người đẹp hóa nàng thơ giữa suối đầy thơ mộng. Gương ương mặt toát lên vẻ thanh thoát, đôi mắt đen hun hút, những đường nét trên gương mắt rất hài hòa. Không những thế, cô nàng còn "phóng khoáng" khoe ngực trần qua ống kính.

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Ngọc Bích thực hiện những shoot hình mơ mộng mang phong cách gợi cảm - Ảnh: FBNV
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Cô nàng 'phơi ngực trần' và che hờ hững bằng tàu lá - Ảnh: FBNV
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Thân hình chuẩn đẹp như tạc tượng của cô luôn nhận được nhiều lời khen từ mọi người - Ảnh: FBNV

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Với 'bộ cánh' kín đáo hơn, cô cũng toát lên vẻ nóng bỏng đến không ngờ - Ảnh: FBNV

Không chỉ xinh đẹp, cô nàng này còn gây ấn tượng bởi gu ăn mặc sành điệu và gợi cảm. Dạo quanh trang cá nhân của cô nàng, dân tình thường bắt gặp những "bộ cánh" táo bạo đến không ngờ như trang phục ôm sát, cắt xẻ sâu hun hút,... thoải mái phô diễn được những đường cong cơ thể chuẩn đẹp của mình. Có thể thấy, người đẹp lên đồ cuốn hút không kém gì các ngôi sao nổi tiếng trong showbiz.

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Mỗi bức hình bikini quyến rũ của nàng hotgirl đều được cộng đồng mạng trầm trồ - Ảnh: FBNV
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Người đẹp Quảng Bình còn gây ấn tượng với hình xăm độc đáo ngay giữa ngực - Ảnh: FBNV
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Gu ăn mặc sành điệu và gợi cảm - Ảnh: FBNV
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Thân hình 'chuẩn không cần chỉnh', ngay cả hội chị em cũng phải ghen tị - Ảnh: FBNV

Cô nàng cũng rất "chịu chơi" khi dám xăm hình ở ngực của mình. Vị trí này được nhiều thợ xăm nhận xét là gợi cảm nhất nhưng cũng đau đớn nhất. Hiện tại, cô nàng đã có khá nhiều người hâm mộ và cô nàng cũng sở hữu nữa triệu người theo dõi trên trang cá nhân của mình. Nhờ gương mặt xinh đẹp cùng với thần thái hút hồn cô nàng đã khiến bao trái tim phải say đắm. 

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Từ khóa:   thân hình gợi cảm Trần Ngọc Bích Hotgirl Việt

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