Vì 'thả dáng' quá gợi cảm, nữ Youtuber bị mẹ 'giáo huấn' ngay trên sóng truyền hình

Nhịp sống trẻ 16/09/2021 06:29

Việc cố tình hở bạo, khoe thân của Aries khiến cô nàng ngày càng trở nên "mất điểm" trầm trọng trong mắt mẹ của mình.

Aries từng giảng dạy tại trường cấp 3 và được ca ngợi là giáo viên tiếng Anh xinh đẹp nhất. Cô thường mặc váy ngắn và diện các bộ đồ trẻ trung, ngọt ngào để dạy học. Đồng thời, trên trang cá nhân, cô nàng thường chia sẻ những bộ hình được chụp theo phong cách gợi cảm, quyết rũ.

Bởi cô nàng luôn chạy theo hình tượng trưởng thành, “đốt mắt” người xem, nên người đẹp 9x thường nhận được khá nhiều lời khen ngợi. Song, cô nàng cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ cư dân mạng bởi họ cho rằng phong cách này không phù hợp với một người làm nghề “gõ đầu trẻ” như cô.

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Aries từng giảng dạy tại trường cấp 3 và được ca ngợi là giáo viên tiếng Anh xinh đẹp nhất - Ảnh: IGNV
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Cô nàng nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ - Ảnh: IGNV

Tuy nhiên, cô nàng ăn mặc ngày một táo bạo hơn sau khi quyết định rẽ hướng sự nghiệp sang Youtuber chuyên nghiệp. Để theo đuổi phong cách "hở bạo" với thân hình "chuẩn không cần chỉnh" này, cô nàng người đẹp Sài Thành thường lên mạng tìm kiếm những bài tập vòng 3 để tập theo tại nhà và kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý. 

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cô nàng ăn mặc gợi cảm hơn sau khi quyết định rẽ hướng sự nghiệp sang Youtuber chuyên nghiệp - Ảnh: IGNV
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Khoản tạo dáng của người đẹp cũng trở nên táo bạo hơn - Ảnh: IGNV
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Nữ Youtuber rất chăm chỉ luyện tập thể dục - Ảnh: IGNV

Nhưng, mẹ ruột của cô nàng lại không nghĩ như vậy mà bà còn trực tiếp nhắn tin chỉ trích phong cách mà Aries đang xây dựng. Những dòng tin nhắn mà mẹ gửi cho cô có nội dung như: "Bây giờ mẹ chẳng còn mặt mũi nào gặp bạn bè nữa? Con thật sự khiến mẹ vô cùng thất vọng". Cô nàng sau đó cũng giải thích trên sóng rằng mình chưa bao giờ hối tiếc hay cảm thấy có lỗi với những gì mình đã làm.

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Những dòng tin nhắn giáo huấn của mẹ ruột được công khai trên buổi phát sóng trực tiếp - Ảnh: Gamek

Vốn lợi thế về vẻ ngoài duyên dáng lẫn thân hình nóng bỏng, người đẹp xứ Hàn thường được mời làm người mẫu ảnh và quảng cáo cho những thương hiệu trong nước. Hiện tại, cô nàng nhận được rất nhiều sự yêu mến và quan tâm của dân tình trên các trang xã hội.

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Từ khóa:   thân hình gợi cảm phong cách hở bạo Aries

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