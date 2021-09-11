Thoát khỏi hình ảnh nữ tính, dịu dàng, Kiều Ly Phạm "lột xác" đến ngỡ ngàng nhờ thân hình nóng bỏng và gợi cảm của mình. Đặc biệt, cô nàng còn mạnh dạn thừa nhận đã "trùng tu" vòng một lên đến 120 triệu đồng.
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Kiều Ly Phạm là một nữ giám đốc xinh đẹp, trẻ trung và vô cùng tài giỏi tại Hà Thành. Cô nàng luôn nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ vì gương mặt khả ái, cũng như công việc kinh doanh phát triển. Song, người đẹp lại càng được biết đến nhiều hơn khi cô tham gia chương trình truyền hình Người ấy là ai.
Nữ chính đã có màn ghép đôi thành công với Trần Nhật Linh - một chàng quân nhân điển trai, có chất giọng ấm áp và tính cách chân thành. Vốn được ban cố vấn và nhiều người nhận xét là 'xứng đôi vừa lứa' nên cặp đôi đã nhận được khá nhiều lời chúc phúc và bày tỏ mong muốn cặp đôi thật sự nên duyên ngoài đời. Tuy nhiên, sau một thời gian tìm hiểu và yêu đương, cặp đôi đã "đường ai nấy đi" trong yên bình.
Không chỉ xinh đẹp, nữ giám đốc 28 tuổi này còn gây ấn tượng bởi gu ăn mặc sành điệu và gợi cảm. Dạo quanh trang cá nhân của cô nàng, dân tình thường bắt gặp những "bộ cánh" táo bạo đến không ngờ như trang phục ôm sát, cắt xẻ sâu hun hút,... thoải mái phô diễn được những đường cong cơ thể chuẩn đẹp của mình. Có thể thấy, người đẹp lên đồ cuốn hút không kém gì các ngôi sao nổi tiếng trong showbiz.
Và tất nhiên, để sở hữu được thân hình "chuẩn không cần chỉnh" như vậy, Kiều Ly đã thừa nhận rằng mình đã can thiệp một số bộ phận trên cơ thể. Theo chia sẻ của cô, chi phí để "sắm cặp loa" cho mình lên đến 120 triệu đồng, túi ngực được đặt dưới cơ để không ảnh hưởng đến việc cho con bú nếu cô nàng lập gia đình.
Ngoài ra, cô nàng cũng phải dành thời gian không nhỏ cho chuyện tập luyện mỗi ngày. Và cô nàng cũng kết hợp với chế độ ăn uống khoa học và hợp lý. Hiện tại, ngoài công việc kinh doanh của mình, cô nàng cũng thường chia sẻ những "bí kíp" giữ dáng cho hội chị em trên các trang mạng xã hội.