Kiều Ly Phạm là một nữ giám đốc xinh đẹp, trẻ trung và vô cùng tài giỏi tại Hà Thành. Cô nàng luôn nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ vì gương mặt khả ái, cũng như công việc kinh doanh phát triển. Song, người đẹp lại càng được biết đến nhiều hơn khi cô tham gia chương trình truyền hình Người ấy là ai.

Nữ chính đã có màn ghép đôi thành công với Trần Nhật Linh - một chàng quân nhân điển trai, có chất giọng ấm áp và tính cách chân thành. Vốn được ban cố vấn và nhiều người nhận xét là 'xứng đôi vừa lứa' nên cặp đôi đã nhận được khá nhiều lời chúc phúc và bày tỏ mong muốn cặp đôi thật sự nên duyên ngoài đời. Tuy nhiên, sau một thời gian tìm hiểu và yêu đương, cặp đôi đã "đường ai nấy đi" trong yên bình.