Nữ MC dẫn chương trình thời tiết diện nội y lên sóng khiến dân tình 'mắt tròn, mắt dẹt

Người dẫn chương trình hay biên tâjp viên đài truyền hình thường quen thuộc với hình ảnh lịch sử, kín đáo và thanh lịch mỗi ngày. Song, cô nàng Kim Na Jung là một trường hợp "hiếm có khó gặp" khi cô nàng bất ngờ xuất hiện trong một đoạn video dẫn chương trình thời tiết được cư dân mạng lan truyền rầm rộ.

Trái ngược với khuôn mặt mang nét ngây thơ, nữ MC lại có một phong cách thời trang phóng khoáng và vô cùng táo bạo. Song, chương trình bản tin này không phải chính thống mà chỉ dành cho tạp chí đàn ông, nên cô nàng không bị "ném đá" và còn được khen ngợi bởi thân hình nóng bỏng của mình. Cô nàng diện áo ren ôm cổ, "lấp ló" nội y với vòng một căng tràn và kết hợp với váy ngắn ôm sát khoe vòng eo "con kiến" cùng đôi chân dài miên man.