Nữ MC dẫn chương trình thời tiết diện nội y lên sóng khiến dân tình 'mắt tròn, mắt dẹt

Nhịp sống trẻ 10/09/2021 06:30

Mới đây, một nữ MC dẫn chương trình thời tiết diện nội y khoét ngực sâu hun hút khiến dân tình một phen "chao đảo".

Người dẫn chương trình hay biên tâjp viên đài truyền hình thường quen thuộc với hình ảnh lịch sử, kín đáo và thanh lịch mỗi ngày. Song, cô nàng Kim Na Jung là một trường hợp "hiếm có khó gặp" khi cô nàng bất ngờ xuất hiện trong một đoạn video dẫn chương trình thời tiết được cư dân mạng lan truyền rầm rộ. 

Trái ngược với khuôn mặt mang nét ngây thơ, nữ MC lại có một phong cách thời trang phóng khoáng và vô cùng táo bạo. Song, chương trình bản tin này không phải chính thống mà chỉ dành cho tạp chí đàn ông, nên cô nàng không bị "ném đá" và còn được khen ngợi bởi thân hình nóng bỏng của mình. Cô nàng diện áo ren ôm cổ, "lấp ló" nội y với vòng một căng tràn và kết hợp với váy ngắn ôm sát khoe vòng eo "con kiến" cùng đôi chân dài miên man.

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Nữ MC 'gây choáng' với trang phục nội y khoe vòng một 'tràn viền' trên sóng - Ảnh: chụp màn hình
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Kim Na Jung là một trong những nữ MC nóng bỏng nhất xứ Hàn - Ảnh: IGNV

Được biết, Kim Na Jung sinh năm 1992, hiện đang là MC, cũng như biên tập viên của đài KBS và BJ TV. Bên cạnh đó, cô nàng từng giành danh hiệu Miss Maxim 2019 và trở thành nàng thơ của tạp chí đàn ông nổi tiếng tại Hàn Quốc. Vậy nên, ngoài công việc là một người dẫn chương trình truyền hình, người đẹp còn làm người mẫu tự do. Chính vì tham gia rất nhiều hoạt động nghệ thuật, người đẹp xứ sở kim chi nhận được sự chú ý và quan tâm của công chúng.

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Vốn lợi thế về sắc vóc, người đẹp xứ sở kim chi nhận được sự chú ý và quan tâm của công chúng - Ảnh: IGNV
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Thân hình chuẩn đẹp với vòng ba vòng 'phập phồng' khiến bao người xuýt xoa - Ảnh: IGNV
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Trên trang cá nhân, cô nàng cũng thường xuyên khoe khoảnh khắc gợi cảm của mình - Ảnh: IGNV

Dù đã gần bước sang tuổi 30, nhưng người đẹp vẫn luôn gây ấn tượng bởi thân hình chuẩn "vòng nào ra vòng nấy" của mình. Và để có được thân hình như vậy, cô nàng không ngừng luyện tập thể thao và áp dụng chế độ ăn uống hợp lý, khoa học.

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