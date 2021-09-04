Hot mon Khánh Hòa khiến dân tình tròn mắt dẹt với những đường cong cơ thể 'mướt mắt', cứ ngỡ là 'gái chưa chồng'

Với vẻ diện mạo trẻ trung và gợi cảm, Nguyễn Xuyến vẫn "đốn tim" đối phương nhờ thân hình "bốc lửa" dù đã trải qua hai lần sinh nở.
- Cô chủ tiệm spa Sài thành 'gây choáng' bởi vòng 3 hơn 1 mét, được cộng đồng mạng Trung Quốc 'để mắt'
- Không đeo khẩu trang, nữ streamer còn khiến dư luận 'gai mắt' bởi hành động cố ý lộ điểm 'gồ ghề' ngay trên sóng
Nguyễn Thị Cẩm Xuyến sinh năm 1990, là một trong những hotgirl nổi tiếng và được nhiều người quan tâm trên các trang mạng xã hội. Với vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp, ít ai biết rằng cô gái gốc Khánh Hòa hiện đã là mẹ của 2 nhóc tì đáng yêu, kháu khỉnh và khỏe mạnh.
Trước khi kết hôn, người đẹp đầu 9x này được biết đến với vai trò là một người mẫu ảnh và quảng cáo trong hơn 2 năm. Vốn lợi thế bởi sắc vóc xinh đẹp, cô nàng còn gây ấn tượng nhờ phong cách thời trang, gu thẫm mỹ gợi cảm, quyến rũ và hiện đại. Những "bộ cánh" mà người đẹp 9x diện thường phô diễn tối đa những đường cong cơ thể "bốc lửa" của mình.
Vừa tập trung kinh doanh vừa dành thời gian chăm lo cho "tổ ấm nhỏ" của mình, mẹ hai con vẫn luôn rạng rỡ và nhan sắc ngày càng thăng hạng hơn. Trải qua hai kì sinh nở khó khăn, cô nàng chăm chỉ, nỗ lực rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra, người đẹp kết hợp cùng chế độ ăn uống lành mạnh và đảm bảo sức khỏe của bản thân.
Hiện tại, cô nàng đang điều hành công ty truyền thông và một spa chuyên về làm đẹp tại Hà Nội. Cẩm Xuyến còn chính là "bệ đỡ" cho nhiều KOL trở nên nổi tiếng và đạt được những thành công nhất định. Với gia đình, cô đang vô cùng hạnh phúc với chồng và hai con của mình. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi đã khiến không ít người ngưỡng mộ.