Hot mon Khánh Hòa khiến dân tình tròn mắt dẹt với những đường cong cơ thể 'mướt mắt', cứ ngỡ là 'gái chưa chồng'

Nguyễn Thị Cẩm Xuyến sinh năm 1990, là một trong những hotgirl nổi tiếng và được nhiều người quan tâm trên các trang mạng xã hội. Với vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp, ít ai biết rằng cô gái gốc Khánh Hòa hiện đã là mẹ của 2 nhóc tì đáng yêu, kháu khỉnh và khỏe mạnh.

Trước khi kết hôn, người đẹp đầu 9x này được biết đến với vai trò là một người mẫu ảnh và quảng cáo trong hơn 2 năm. Vốn lợi thế bởi sắc vóc xinh đẹp, cô nàng còn gây ấn tượng nhờ phong cách thời trang, gu thẫm mỹ gợi cảm, quyến rũ và hiện đại. Những "bộ cánh" mà người đẹp 9x diện thường phô diễn tối đa những đường cong cơ thể "bốc lửa" của mình.