Hot mon Khánh Hòa khiến dân tình tròn mắt dẹt với những đường cong cơ thể 'mướt mắt', cứ ngỡ là 'gái chưa chồng'

Nhịp sống trẻ 04/09/2021 10:00

Với vẻ diện mạo trẻ trung và gợi cảm, Nguyễn Xuyến vẫn "đốn tim" đối phương nhờ thân hình "bốc lửa" dù đã trải qua hai lần sinh nở.

Nguyễn Thị Cẩm Xuyến sinh năm 1990, là một trong những hotgirl nổi tiếng và được nhiều người quan tâm trên các trang mạng xã hội. Với vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp, ít ai biết rằng cô gái gốc Khánh Hòa hiện đã là mẹ của 2 nhóc tì đáng yêu, kháu khỉnh và khỏe mạnh. 

Trước khi kết hôn, người đẹp đầu 9x này được biết đến với vai trò là một người mẫu ảnh và quảng cáo trong hơn 2 năm. Vốn lợi thế bởi sắc vóc xinh đẹp, cô nàng còn gây ấn tượng nhờ phong cách thời trang, gu thẫm mỹ gợi cảm, quyến rũ và hiện đại. Những "bộ cánh" mà người đẹp 9x diện thường phô diễn tối đa những đường cong cơ thể "bốc lửa" của mình.

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Cẩm Xuyến là một hotgirl nổi tiếng và được nhiều người quan tâm trên các trang mạng xã hội - Ảnh: FBNV
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Cô nàng là một hot mon nhận được nhiều sự chú ý - Ảnh: FBNV
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Vốn lợi thế về nhan sắc lẫn vóc dáng, cô nàng được nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Vừa tập trung kinh doanh vừa dành thời gian chăm lo cho "tổ ấm nhỏ" của mình, mẹ hai con vẫn luôn rạng rỡ và nhan sắc ngày càng thăng hạng hơn. Trải qua hai kì sinh nở khó khăn, cô nàng chăm chỉ, nỗ lực rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra, người đẹp kết hợp cùng chế độ ăn uống lành mạnh và đảm bảo sức khỏe của bản thân.

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Để giữ gìn sắc vóc như hiện tại, cô nàng nỗ lực rèn luyện và kết hợp chế độ ăn uống khoa học - Ảnh: FBNV
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Không chỉ trong công việc, mẹ hai con còn hạnh phúc viên mãn với gia đình nhỏ của mình - Ảnh: FBNV
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Vóc dáng vạn người mê của người đẹp 9x sau khi sinh - Ảnh: FBNV

Hiện tại, cô nàng đang điều hành công ty truyền thông và một spa chuyên về làm đẹp tại Hà Nội. Cẩm Xuyến còn chính là "bệ đỡ" cho nhiều KOL trở nên nổi tiếng và đạt được những thành công nhất định. Với gia đình, cô đang vô cùng hạnh phúc với chồng và hai con của mình. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi đã khiến không ít người ngưỡng mộ.

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