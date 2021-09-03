Không đeo khẩu trang, nữ streamer còn khiến dư luận 'gai mắt' bởi hành động cố ý lộ điểm 'gồ ghề' ngay trên sóng

Không chỉ được yêu mến bởi vẻ ngoài, nữ streamer Kim A-in "gây sốc" nhờ thân hình chuẩn đẹp của mình. Tuy nhiên, cô nàng có nguy cơ bị cộng đồng mạng tẩy chay bởi hành động "nhạy cảm" trong khi phát sóng trực tiếp.

Kim A-in là một trong những hotgirl Hàn Quốc xinh đẹp và tài năng. Cô nàng đang thu hút sự chú ý và quan tâm của cộng đồng mạng nhờ công việc streamer của mình. Không chỉ gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp không tì vết, người đẹp 9x còn "gây sốc" với thân hình nóng bỏng và quyến rũ đến không ngờ. Hình tượng cuốn hút của cô gái này đã khiến bao nhiêu cư dân mạng phải chết đứ đừ".

Tuy nhiên, nữ streamer bất ngờ bị cư dân mạng lên án bởi vì cô nàng có những hành động thiếu ý thức và phản cảm trong khi phát sóng trực tiếp. Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp tại Hàn Quốc, nữ streamer Kim A-in khiến dư luận "dậy sóng" bởi cô nàng vi phạm quy tắc phòng dịch.

Kim A-in gây ấn tượng với người xem nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và vóc dáng chuẩn không cần chỉnh - Ảnh: IGNV

Cụ thể là cô nàng diện một bộ trang phục tập yoga bó sát và hồn nhiên gác chân lên ghế ngồi trong công viên. Với đặc tính bó sát, chất liệu khá mỏng nên khi mặc vào người xem sẽ rất khiến chủ nhân lộ những điểm "gồ ghề" của cơ thể. Không chỉ dừng ở đó, người đẹp còn không thèm đeo khẩu trang trong suốt quá trình phát sopng ở ngoài trời.



Tư thế ngồi của nữ streamer khiến dư luận lên án vì vô cùng phản cảm - Ảnh: Internet

Hiện tại, nữ streamer đang đối mặt với làn sóng tẩy chay của dư luận sau buổi phát sóng gây tranh cãi như trên. Tuy nhiên, đây cũng là một bài học đắt giá vì nhớ mãi giúp cô nàng rút kinh nghiệm, có ý thức và hành động tinh tế hơn khi phát sóng trực tiếp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-deo-khau-trang-nu-streamer-con-khien-du-luan-gai-mat-boi-hanh-dong-co-y-lo-diem-go-ghe-ngay-tren-song-422027.html