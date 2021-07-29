Hot girl lồ lộ vòng 1 'nóng hừng hực' khi đang câu ếch, netizen 'bát nháo' truy tìm danh tính mỹ nữ

Nhịp sống trẻ 29/07/2021 05:48

Trên MXH lan truyền hình ảnh một cô gái đi câu ếch trong bộ trang phục gơi cảm. Ngay sau đó dân tình đã đổ xô đi tìm danh tính của cô nàng.

Cô gái có tên là Li Yuxi, từng theo học khoa âm nhạc nhạc Trung Quốc tại Đại học Nghê thuạt Quốc gia Đài Loan. Cô nàng nổi tiếng trên MXH lan truyền một ảnh với trang phục gợi cảm đang khi đang cho ếch ăn. Khi đó, cô mặc trang phục nhìn rất thoải mái nhưng được biến tấu theo style quyến rũ. Hot girl lúc này mang yếm quần kết hợp cùng áo ngực nhưng vì không khéo nên đã gặp tình huống hớ hênh.

Hot girl lồ lộ vòng 1 'nóng hừng hực' khi đang câu ếch, netizen 'bát nháo' truy tìm danh tính mỹ nữ - Ảnh 1
Quần yếm khi diện cùng áo ngực trở nên kém duyên. Ảnh: Internet
Hot girl lồ lộ vòng 1 'nóng hừng hực' khi đang câu ếch, netizen 'bát nháo' truy tìm danh tính mỹ nữ - Ảnh 2
Dù không cố ý nhưng sự cố đã gây khá nhiều tranh cãi cho cộng đồng mạng. Ảnh: Internet

Mặc dù kiểu trang phục này đã có từ rất lâu nhưng vẫn được nhiều tín đồ thời trang yêu thích bởi sự năng động và đáng yêu. Tuy nhiên, chiếc áo kiệm vải đã vô tình khiến cô gái này bị lộ vòng 1 và trở nên kém duyên trong mắt người đối diện.

Trang phục quần yếm có lịch sử khai sinh từ đầu là dành cho nam giới, theo thiết kế chiếc quần demin được may thêm phần vải ở thân trước cùng dây quai để cố định. Ngoài ra, loại trang phục này còn phù hợp cho những người lao động đựng dụng cụ. Mãi đến những năm 1990 thì các cô công nhân mới bắt đầu mặc quần yếm.

Hot girl lồ lộ vòng 1 'nóng hừng hực' khi đang câu ếch, netizen 'bát nháo' truy tìm danh tính mỹ nữ - Ảnh 3
Quần yếm có thể kết hợp được nhiều loại áo khác nhau nên là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của các cô gái. Ảnh: Internet

Sau đó nó dần trở nên phổ biến hơn và được biến tấu đa dạng phù hợp với nhiều style của nhiều người, mang một phong cách trẻ trung, năng động, thoái mái.

Hot girl lồ lộ vòng 1 'nóng hừng hực' khi đang câu ếch, netizen 'bát nháo' truy tìm danh tính mỹ nữ - Ảnh 4
Quần yếm luôn trở nên thời thượng khi bạn biết cách biến tấu. Ảnh: Internet
Hot girl lồ lộ vòng 1 'nóng hừng hực' khi đang câu ếch, netizen 'bát nháo' truy tìm danh tính mỹ nữ - Ảnh 5
Áo phông cổ tròn là trang phục phổ biến luôn được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Ảnh: Internet
Hot girl lồ lộ vòng 1 'nóng hừng hực' khi đang câu ếch, netizen 'bát nháo' truy tìm danh tính mỹ nữ - Ảnh 6
Chiếc quần thời trang này có thể kết hợp cùng áo 3 lỗ hoặc áo croptop đều được. Ảnh: Internet
Hot girl lồ lộ vòng 1 'nóng hừng hực' khi đang câu ếch, netizen 'bát nháo' truy tìm danh tính mỹ nữ - Ảnh 7
Dù là mùa nào thì vẫn có thể diện loại trang phục này. Ảnh: Internet
Hot girl lồ lộ vòng 1 'nóng hừng hực' khi đang câu ếch, netizen 'bát nháo' truy tìm danh tính mỹ nữ - Ảnh 8
Có thể kết hợp thêm nhiều phụ kiện đi kèm đều trông rất thời thượng. Ảnh: Internet
Hot girl lồ lộ vòng 1 'nóng hừng hực' khi đang câu ếch, netizen 'bát nháo' truy tìm danh tính mỹ nữ - Ảnh 9
Quần yếm kết hợp cùng áo sơ mi. Ảnh: Internet
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