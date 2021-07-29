Hot girl lồ lộ vòng 1 'nóng hừng hực' khi đang câu ếch, netizen 'bát nháo' truy tìm danh tính mỹ nữ

Cô gái có tên là Li Yuxi, từng theo học khoa âm nhạc nhạc Trung Quốc tại Đại học Nghê thuạt Quốc gia Đài Loan. Cô nàng nổi tiếng trên MXH lan truyền một ảnh với trang phục gợi cảm đang khi đang cho ếch ăn. Khi đó, cô mặc trang phục nhìn rất thoải mái nhưng được biến tấu theo style quyến rũ. Hot girl lúc này mang yếm quần kết hợp cùng áo ngực nhưng vì không khéo nên đã gặp tình huống hớ hênh.

Quần yếm khi diện cùng áo ngực trở nên kém duyên. Ảnh: Internet

Dù không cố ý nhưng sự cố đã gây khá nhiều tranh cãi cho cộng đồng mạng. Ảnh: Internet

Mặc dù kiểu trang phục này đã có từ rất lâu nhưng vẫn được nhiều tín đồ thời trang yêu thích bởi sự năng động và đáng yêu. Tuy nhiên, chiếc áo kiệm vải đã vô tình khiến cô gái này bị lộ vòng 1 và trở nên kém duyên trong mắt người đối diện.