Hot girl lồ lộ vòng 1 'nóng hừng hực' khi đang câu ếch, netizen 'bát nháo' truy tìm danh tính mỹ nữ

Trên MXH lan truyền hình ảnh một cô gái đi câu ếch trong bộ trang phục gơi cảm. Ngay sau đó dân tình đã đổ xô đi tìm danh tính của cô nàng.
Cô gái có tên là Li Yuxi, từng theo học khoa âm nhạc nhạc Trung Quốc tại Đại học Nghê thuạt Quốc gia Đài Loan. Cô nàng nổi tiếng trên MXH lan truyền một ảnh với trang phục gợi cảm đang khi đang cho ếch ăn. Khi đó, cô mặc trang phục nhìn rất thoải mái nhưng được biến tấu theo style quyến rũ. Hot girl lúc này mang yếm quần kết hợp cùng áo ngực nhưng vì không khéo nên đã gặp tình huống hớ hênh.
Mặc dù kiểu trang phục này đã có từ rất lâu nhưng vẫn được nhiều tín đồ thời trang yêu thích bởi sự năng động và đáng yêu. Tuy nhiên, chiếc áo kiệm vải đã vô tình khiến cô gái này bị lộ vòng 1 và trở nên kém duyên trong mắt người đối diện.
Trang phục quần yếm có lịch sử khai sinh từ đầu là dành cho nam giới, theo thiết kế chiếc quần demin được may thêm phần vải ở thân trước cùng dây quai để cố định. Ngoài ra, loại trang phục này còn phù hợp cho những người lao động đựng dụng cụ. Mãi đến những năm 1990 thì các cô công nhân mới bắt đầu mặc quần yếm.
Sau đó nó dần trở nên phổ biến hơn và được biến tấu đa dạng phù hợp với nhiều style của nhiều người, mang một phong cách trẻ trung, năng động, thoái mái.