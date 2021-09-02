Từng rút lui khỏi ngành do sự cố, nữ streamer bất ngờ 'tái xuất' trước sự ngỡ ngàng của cộng đồng mạng

Chỉ vì sơ suất lộ vòng một trong khi phát sóng trực tiếp, cô nàng Olivia Tô Ân bị cấm sóng trong khoảng 3 tháng.
- Nữ y tá 'nghiện' khoe vòng 'đôi gò bồng đảo' khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên'
- Vác theo 18kg khi leo núi, cư dân mạng 'há hốc' với nữ diễn viên có thân hình 'vô thực' và thể lực tốt nhất Hàn Quốc
Để thu hút được nhiều người xem hơn, nhất là cánh mày râu, các nữ streamer thường diện những bộ trang phục "kiệm vải", kết hợp với những động tác nhảy vô cùng gợi cảm và quyến rũ. Song, không ít những nữ streamer gặp trường hợp đồ "phản chủ" và dễ rơi vào tình huống hớ hênh phản cảm. Điển hình như Olivia Tô Ân là một nữ streamer xinh đẹp, nổi tiếng với khả năng nhảy múa chuyên nghiệp khiến bao người ngưỡng mộ.
Nhưng trong một lần phát sóng trực tiếp, cô nàng vô tình để lộ vòng một vô cùng nhạy cảm ngay trên sóng trực tiếp. Sự việc này bị ghi lại và phát tán trên mạng xã hội rầm rộ khiến nhiều người bị sốc. Dù chỉ vài giây nhưng tai nạn nghề nghiệp này khiến người đẹp sinh năm 1995 phải chịu phạt khi bị cấm sóng trong vòng 3 tháng.
Sau sự cố không đáng có trên, người đẹp 9x đột nhiên khóa chức năng bình luận trên trang Weibo cá nhân một thời gian để tránh thị phi, chỉ trích từ cộng đồng mạng. Đồng thời, trong thời gian 3 tháng bị "cấm sóng", cô nàng về quê và dành thời gian xem phim, ăn uống và tập nhảy.
Sau khi trở lại, streamer 9X vẫn theo đuổi phong cách gợi cảm nhưng có phần tiết chế hơn. Cô nàng dần lấy lại được tình cảm và sự yêu mến của người hâm mộ. Cụ thể là những lần phát sóng trực tiếp của người đẹp luôn đạt lượng người xem vô cùng đông đảo.