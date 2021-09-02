Từng rút lui khỏi ngành do sự cố, nữ streamer bất ngờ 'tái xuất' trước sự ngỡ ngàng của cộng đồng mạng

Để thu hút được nhiều người xem hơn, nhất là cánh mày râu, các nữ streamer thường diện những bộ trang phục "kiệm vải", kết hợp với những động tác nhảy vô cùng gợi cảm và quyến rũ. Song, không ít những nữ streamer gặp trường hợp đồ "phản chủ" và dễ rơi vào tình huống hớ hênh phản cảm. Điển hình như Olivia Tô Ân là một nữ streamer xinh đẹp, nổi tiếng với khả năng nhảy múa chuyên nghiệp khiến bao người ngưỡng mộ.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và thân hình gợi cảm nên Olivia đã thu hút được rất nhiều người hâm mộ - Ảnh: Weibo nhân vật

Nhưng trong một lần phát sóng trực tiếp, cô nàng vô tình để lộ vòng một vô cùng nhạy cảm ngay trên sóng trực tiếp. Sự việc này bị ghi lại và phát tán trên mạng xã hội rầm rộ khiến nhiều người bị sốc. Dù chỉ vài giây nhưng tai nạn nghề nghiệp này khiến người đẹp sinh năm 1995 phải chịu phạt khi bị cấm sóng trong vòng 3 tháng.