Nữ y tá 'nghiện' khoe vòng 'đôi gò bồng đảo' khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên'

Nhịp sống trẻ 01/09/2021 07:30

Cởi bỏ màu áo blouse trắng, nữ bác sĩ Dasom "lột xác" hoàn toàn với thân hình nóng bỏng và gợi cảm khiến ai nấy cũng đều phải ngước nhìn.

Dasom là một trong những nữ bác sĩ nổi tiếng trên mạng xã hội của Hàn Quốc. Được biết, nữ bác sĩ hiện đang phụ trách công việc khám chữa bệnh tại khoa răng miệng của bệnh viện đại học quốc gia Seoul. Đây là một trong những bệnh viện lớn và uy tín nhất nhì Hàn Quốc. 

Không chỉ sở hữu lợi thế ngoại hình "nóng bỏng", cô nàng còn được chú ý nhờ gương mặt xinh đẹp, làn da không tỳ vết và trắng sáng. Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, nữ bác sĩ 9X này đều thu hút một lượng lớn tương tác và nhận "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. 

dasom
Dasom hiện đang khám chữa bệnh tại khoa răng miệng của bệnh viện đại học quốc gia Seoul - Ảnh: IGNV

Đối nghịch với hình ảnh khi làm việc, cô nàng thường ăn mặc "kiệm vải", phóng khoáng hơn trên trang cá nhân Instagram của mình. Đồng thời, người đẹp cũng không ngại thể hiện và phô diễn những đường cong cơ thể đầy nóng bỏng của mình.

dasom 1

dasom 2

dasom 3

Không chỉ diện những bộ trang phục bikini hai mảnh, người đẹp xứ sở kim chi cực kì ưa chuộng các mẫy váy khoát cổ sâu hun hút, những kiểu áo ngắn khoe vòng eo con kiến... vô cùng "hút mắt" người nhìn.

dasom 4

dasom 5

dasom 6

Ngoài công việc là một nữ bác sĩ, Dasom còn được "săn đón" với vai trò là người mẫu ảnh và quảng cáo trong nước. Cô nàng cũng nhận được sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ với 500.000 lượng theo dõi trên Instagram.

'Bông hồng lai' của làng phim sitcom 'nổi loạn' với những thước ảnh 'bỏng mắt', khiến các chàng trai phải 'truyền thái y'

'Bông hồng lai' của làng phim sitcom 'nổi loạn' với những thước ảnh 'bỏng mắt', khiến các chàng trai phải 'truyền thái y'

Không những sở hữu gương mặt đẹp sắc sảo, Thiên Ân còn sở hữu hình thể nóng bỏng khiến bao người không khỏi xuýt xoa ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Xem thêm
Từ khóa:   Dasom thân hình gợi cảm hotgirl Hàn Quốc

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 4 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026