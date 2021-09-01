Nữ y tá 'nghiện' khoe vòng 'đôi gò bồng đảo' khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên'

Cởi bỏ màu áo blouse trắng, nữ bác sĩ Dasom "lột xác" hoàn toàn với thân hình nóng bỏng và gợi cảm khiến ai nấy cũng đều phải ngước nhìn.

Dasom là một trong những nữ bác sĩ nổi tiếng trên mạng xã hội của Hàn Quốc. Được biết, nữ bác sĩ hiện đang phụ trách công việc khám chữa bệnh tại khoa răng miệng của bệnh viện đại học quốc gia Seoul. Đây là một trong những bệnh viện lớn và uy tín nhất nhì Hàn Quốc.

Không chỉ sở hữu lợi thế ngoại hình "nóng bỏng", cô nàng còn được chú ý nhờ gương mặt xinh đẹp, làn da không tỳ vết và trắng sáng. Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, nữ bác sĩ 9X này đều thu hút một lượng lớn tương tác và nhận "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ.

Dasom hiện đang khám chữa bệnh tại khoa răng miệng của bệnh viện đại học quốc gia Seoul - Ảnh: IGNV

Đối nghịch với hình ảnh khi làm việc, cô nàng thường ăn mặc "kiệm vải", phóng khoáng hơn trên trang cá nhân Instagram của mình. Đồng thời, người đẹp cũng không ngại thể hiện và phô diễn những đường cong cơ thể đầy nóng bỏng của mình.

Không chỉ diện những bộ trang phục bikini hai mảnh, người đẹp xứ sở kim chi cực kì ưa chuộng các mẫy váy khoát cổ sâu hun hút, những kiểu áo ngắn khoe vòng eo con kiến... vô cùng "hút mắt" người nhìn.

Ngoài công việc là một nữ bác sĩ, Dasom còn được "săn đón" với vai trò là người mẫu ảnh và quảng cáo trong nước. Cô nàng cũng nhận được sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ với 500.000 lượng theo dõi trên Instagram.

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