'Bông hồng lai' của làng phim sitcom 'nổi loạn' với những thước ảnh 'bỏng mắt', khiến các chàng trai phải 'truyền thái y'

Nhịp sống trẻ 30/08/2021 12:06

Không những sở hữu gương mặt đẹp sắc sảo, Thiên Ân còn sở hữu hình thể nóng bỏng khiến bao người không khỏi xuýt xoa ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Những người đẹp mang dòng máu lai luôn tạo được ấn tượng mạnh với đối phương bởi vẻ đẹp nổi bật và độc đáo của mình. Với Lê Thiên Ân cũng vậy, cô nàng đang là một trong những "bông hồng lai" gốc Việt đình nổi đình nổi đám trên các trang mạng xã hội hiện nay. 

Được biết, Thiên Ân từng tham gia nhiều bộ phim sitcom như Ghiền mỳ gõ, Bồ Công Anh, Sửu Nhi,... Vậy nên, người đẹp trở nên khá quen mặt trong showbiz Việt, nhất là đối với những khán giả trẻ tuổi. Không chỉ sở hữu một gương mặt khả ái, cô nàng càng được "để mắt" hơn khi cô liên tục công khai những hình ảnh gợi cảm và quyến rũ trên trang cá nhân của mình. Thân hình thon thả cùng những đường cong nóng "bỏng mắt" khiến bao người không thể rời mắt và dành "cơn mưa" lời khen cho cô nàng. 

'Bông hồng lai' của làng phim sitcom 'nổi loạn' với những thước ảnh 'bỏng mắt', khiến các chàng trai phải 'truyền thái y' - Ảnh 1
Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, Thiên Ân còn gây chú ý bởi nụ cười tỏa nắng và làn da 'trắng như sứ' của mình - Ảnh: FBNV
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 Cách tạo dáng đầy mê hoặc của người đẹp Sài Thành khiến bao người nhìn khó mà rời mắt được - Ảnh: FBNV
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Thân hình thon thả cùng những đường cong nóng 'chuẩn không cần chỉnh' luôn là 'điểm cộng' trong mắt người hâm mộ - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, theo đuổi hình tượng táo bạo này, người đẹp sinh năm 1995 không ít lần nhận được những bình luận khiếm nhã và tiêu cực. Tuy nhiên, cô nàng không quan tâm, tiếp tục gây ấn tượng với phong cách thời trang gợi cảm và phô diễn đường cong tối đa của mình. Đồng thời, người đẹp cũng khẳng định rằng cô muốn trở thành một người không dính vào scandal và tự đi lên bằng chính sức mình. 

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Cô nàng 9x muốn theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc - Ảnh: FBNV
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Người đẹp luôn gây ấn tượng mạnh với phong cách thời trang gợi cảm và phô diễn đường cong tối đa của mình - Ảnh: FBNV
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Hình tượng gợi cảm luôn là phong cách thời trang mà cô nàng hướng đến - Ảnh: FBNV
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Phong cách thường ngày của cô nàng cũng khiến bao người 'bỏng mắt' mỗi lần ngắm nhìn - Ảnh: FBNV

Không chỉ xuất hiện với vai trò là một diễn viên, hotgirl Sài Thành hiện đang là người mẫu ảnh và quảng cáo. Cô nàng cũng sở hữu một lượng người hâm mộ trên trang cá nhân của mình với hơn 125.000 lượt theo dõi. Người đẹp luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm và chú ý của cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   Hotgirl Việt thân hình gợi cảm Lê Thiên Ân

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