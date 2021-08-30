Những người đẹp mang dòng máu lai luôn tạo được ấn tượng mạnh với đối phương bởi vẻ đẹp nổi bật và độc đáo của mình. Với Lê Thiên Ân cũng vậy, cô nàng đang là một trong những "bông hồng lai" gốc Việt đình nổi đình nổi đám trên các trang mạng xã hội hiện nay.

Được biết, Thiên Ân từng tham gia nhiều bộ phim sitcom như Ghiền mỳ gõ, Bồ Công Anh, Sửu Nhi,... Vậy nên, người đẹp trở nên khá quen mặt trong showbiz Việt, nhất là đối với những khán giả trẻ tuổi. Không chỉ sở hữu một gương mặt khả ái, cô nàng càng được "để mắt" hơn khi cô liên tục công khai những hình ảnh gợi cảm và quyến rũ trên trang cá nhân của mình. Thân hình thon thả cùng những đường cong nóng "bỏng mắt" khiến bao người không thể rời mắt và dành "cơn mưa" lời khen cho cô nàng.