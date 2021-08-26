Trái ngược với sự thanh thuần và trong sáng, thì hai hot girl đến từ khu vực Đông Âu này sẽ khiến bạn phải bất ngời khi tiết lộ cách làm đẹp chị cho là nổi loạn.

Hiện tại, cô nàng đã có khá nhiều người hâm mộ và cô nàng cũng sở hữu nữa triệu người theo dõi trên trang cá nhân của mình. Nhờ gương mặt xinh đẹp cùng với thần thái hút hồn cô nàng đã khiến bao trái tim phải say đắm. Chính vì thế mức độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của cô nàng là không hề nhỏ.

Katerine Sitak sinh năm 2001 là người mẫu mang quốc tịch Ukraine. Từng có thời gian cô hoạt động người mẫu ở một số quốc gia châu Á. Hiện tại cô nàng đang đầu quân cho một công ty người mẫu có trụ sở tại Moscow, Nga và Barcelona, Tây Ban Nha.

Katerine Sitak là cô gái chưa bao giờ biết xấu là gì, cô nàng có thể để mặc mộc khi đi biển và không hề lo lắng về việc sẽ có những khuyến điểm trên khuôn mặt sẽ bị lộ ra. Gương mặt thanh thoát, đôi mắt nâu thu hút, những đường nét trên gương mắt rất hài hòa, cô gái này xinh đẹp như một nàng thơ vậy.

Cô nàng sở hữu chiều cao mà ai ai cũng mơ ước, với 1m80 ấn tượng cùng hình thể mảnh mai, thon gọn chuẩn người mẫu. Nhờ vào chiều cao lý tưởng này mà cô nàng đã trở thành một người mẫu khi chỉ mới 14 tuổi. Có thể thấy những bức hình trước đây của cô nàng là một nàng thơ mỏng manh. Nhưng hiện tại, cô gái này đã hoàn toàn lột xác và phá cách với những hình xăm trên cơ thể và đeo khuyên mũi.

Tuy nhiên, các cô gái trẻ có quan niệm khác về điều này. Với họ, đơn giản đây chỉ là một sở thích và cũng là một cách làm đẹp cho bản thân mà thôi. Chúng ta không nên ràng buộc quan niệm thẩm mỹ trong tư duy cũ. Những cô gái xăm hình hay xỏ khuyên là nổi loạn.

Kate Samoilova

Kate Samoilova hiện đang là một người đẹp nổi tiếng trên MXH, cô nàng đến từ Kazakhtan năm nay chỉ mới 20 tuổi. Kazakhstan khiến không ít người băn khoăn về châu lục bởi quốc gia này nằm ở cả châu Âu (khu vực Đông Âu) và châu Á (khu vực Trung Á).

Không những sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao nổi bật 1m73 thì cùng với đó là một thân hình vô cùng bốc lửa. Nếu như, những lúc cô nàng không mang những bộ bikini thì sẽ không ai biết được rằng Kate Samoilova có hàng loạt hình xăm trên cơ thể, hình xăm nào cũng được được xăm ở những vị trí đắt địa và những nơi cực kì đau đớ. Thận chí những nơi như mắt cá chân, mạn sườn hay môi trong cô nàng cũng xăm nốt.

Kate Samoilova từng khiến không ít người bất ngờ khi tiết lộ mình xăm chữ "youth" (tuổi trẻ) trong môi. Trái ngược với vẻ ngoài thanh thuần, Kate Samoilova cũng rất phá cách với cách làm đẹp vướng nhiều dị nghị. Người ta vẫn thường có định kiến về việc xăm hình vì cho rằng nó phản tự nhiên, cổ súy cho sự nổi loạn. Hiện tại, những người trẻ không có suy nghĩ như vậy. Phần lớn họ coi xăm như một hình thức lưu giữ những điều có ý nghĩ với bản thân.

Về bí quyết giữ dáng, Kate Samoilova không ăn kiêng khắt khe mà thoải mái thưởng thức những món ăn nhiều calo. Đôi khi, cô sẽ kết hợp thêm với một vài bữa ăn chay để cân bằng thực đơn giúp chế độ ăn lành mạnh hơn. Bù lại, Kate Samoilova chăm chỉ rèn luyện thể thao với đa dạng các bộ môn như yoga, gym và nhảy múa.

Các vận động này giúp cô tiêu hao calo dư thừa. Không kiêng khem khắt khe nhưng Kate Samoilova vẫn có thân hình cân đối. Cô duy trì việc tập luyện thành thói quen và tập ở bất cứ đâu có thể mỗi lúc có thời gian rảnh.

Từ trước đến nay, trong suy nghĩ của bao người thì các nàng thơ thường gắn liền với hình ảnh thoát tục, tôn vinh nét đẹp tự nhiên. Chính vi thế, việc xỏ khuyên mũi hay hình xăm dường như là không phù hợp. Mọi người sẽ mặc định người đó cá tính mạnh hay là muốn nổi loạn.