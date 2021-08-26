2 cô gái đến từ Ukraine, Kazakhztan chứng minh phụ nữ Đông Âu đẹp nhất thế giới và gu làm đẹp được xem là nổi loạn

Nhịp sống trẻ 26/08/2021 05:42

Hai cô gái xinh đẹp đến từ Ukraine và Kazakhstan này sẽ khiến trái tim của các anh chàng phải loạn nhịp. Gương mặt xinh đẹp, thần thái hút hồn cũng với đó là body chuẩn từng "centimet".

Trái ngược với sự thanh thuần và trong sáng, thì hai hot girl đến từ khu vực Đông Âu này sẽ khiến bạn phải bất ngời khi tiết lộ cách làm đẹp chị cho là nổi loạn. 

Katerine Sitak

Katerine Sitak sinh năm 2001 là người mẫu mang quốc tịch Ukraine. Từng có thời gian cô hoạt động người mẫu ở một số quốc gia châu Á. Hiện tại cô nàng đang đầu quân cho một công ty người mẫu có trụ sở tại Moscow, Nga và Barcelona, Tây Ban Nha.

Hiện tại, cô nàng đã có khá nhiều người hâm mộ và cô nàng cũng sở hữu nữa triệu người theo dõi trên trang cá nhân của mình. Nhờ gương mặt xinh đẹp cùng với thần thái hút hồn cô nàng đã khiến bao trái tim phải say đắm. Chính vì thế mức độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của cô nàng là không hề nhỏ.

Katerine Sitak là cô gái chưa bao giờ biết xấu là gì, cô nàng có thể để mặc mộc khi đi biển và không hề lo lắng về việc sẽ có những khuyến điểm trên khuôn mặt sẽ bị lộ ra. Gương mặt thanh thoát, đôi mắt nâu thu hút, những đường nét trên gương mắt rất hài hòa, cô gái này xinh đẹp như một nàng thơ vậy.

Cô nàng sở hữu chiều cao mà ai ai cũng mơ ước, với 1m80 ấn tượng cùng hình thể mảnh mai, thon gọn chuẩn người mẫu. Nhờ vào chiều cao lý tưởng này mà cô nàng đã trở thành một người mẫu khi chỉ mới 14 tuổi. Có thể thấy những bức hình trước đây của cô nàng là một nàng thơ mỏng manh. Nhưng hiện tại, cô gái này đã hoàn toàn lột xác và phá cách với những hình xăm trên cơ thể và đeo khuyên mũi.

Tuy nhiên, các cô gái trẻ có quan niệm khác về điều này. Với họ, đơn giản đây chỉ là một sở thích và cũng là một cách làm đẹp cho bản thân mà thôi. Chúng ta không nên ràng buộc quan niệm thẩm mỹ trong tư duy cũ. Những cô gái xăm hình hay xỏ khuyên là nổi loạn.

Kate Samoilova

Kate Samoilova hiện đang là một người đẹp nổi tiếng trên MXH, cô nàng đến từ Kazakhtan năm nay chỉ mới 20 tuổi. Kazakhstan khiến không ít người băn khoăn về châu lục bởi quốc gia này nằm ở cả châu Âu (khu vực Đông Âu) và châu Á (khu vực Trung Á). 

Không những sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao nổi bật 1m73 thì cùng với đó là một thân hình vô cùng bốc lửa. Nếu như, những lúc cô nàng không mang những bộ bikini thì sẽ không ai biết được rằng Kate Samoilova có hàng loạt hình xăm trên cơ thể, hình xăm nào cũng được được xăm ở những vị trí đắt địa và những nơi cực kì đau đớ. Thận chí những nơi như mắt cá chân, mạn sườn hay môi trong cô nàng cũng xăm nốt.

Kate Samoilova từng khiến không ít người bất ngờ khi tiết lộ mình xăm chữ "youth" (tuổi trẻ) trong môi. Trái ngược với vẻ ngoài thanh thuần, Kate Samoilova cũng rất phá cách với cách làm đẹp vướng nhiều dị nghị. Người ta vẫn thường có định kiến về việc xăm hình vì cho rằng nó phản tự nhiên, cổ súy cho sự nổi loạn. Hiện tại, những người trẻ không có suy nghĩ như vậy. Phần lớn họ coi xăm như một hình thức lưu giữ những điều có ý nghĩ với bản thân.

Về bí quyết giữ dáng, Kate Samoilova không ăn kiêng khắt khe mà thoải mái thưởng thức những món ăn nhiều calo. Đôi khi, cô sẽ kết hợp thêm với một vài bữa ăn chay để cân bằng thực đơn giúp chế độ ăn lành mạnh hơn. Bù lại, Kate Samoilova chăm chỉ rèn luyện thể thao với đa dạng các bộ môn như yoga, gym và nhảy múa. 

Các vận động này giúp cô tiêu hao calo dư thừa. Không kiêng khem khắt khe nhưng Kate Samoilova vẫn có thân hình cân đối.  Cô duy trì việc tập luyện thành thói quen và tập ở bất cứ đâu có thể mỗi lúc có thời gian rảnh.

Từ trước đến nay, trong suy nghĩ của bao người thì các nàng thơ thường gắn liền với hình ảnh thoát tục, tôn vinh nét đẹp tự nhiên. Chính vi thế, việc xỏ khuyên mũi hay hình xăm dường như là không phù hợp. Mọi người sẽ mặc định người đó cá tính mạnh hay là muốn nổi loạn.

Em gái Ông Cao Thắng visual đỉnh chóp trong tiệc sinh nhật tuổi 32 ở Úc, cuộc sống của ái nữ tập đoàn siêu giàu giờ ra sao?

Em gái Ông Cao Thắng visual đỉnh chóp trong tiệc sinh nhật tuổi 32 ở Úc, cuộc sống của ái nữ tập đoàn siêu giàu giờ ra sao?

Là người kín tiếng trong chuyện đời tư, em gái Ông Cao Thắng - tiểu thư tập đoàn nhựa cực lớn ở TP.HCM cứ lộ diện là gây bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   hot girl Đông Âu Nổi loạn

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 4 giờ 57 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 5 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn