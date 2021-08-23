Phô diễn vũ đạo 'bốc lửa', nữ streamer bị tụt áo, lộ toàn bộ điểm nhạy cảm của vòng 1 khiến fan 'nóng mắt'

Nhịp sống trẻ 23/08/2021 20:57

Mặc 1 chiếc áo quá rộng, lại nhảy cực sung, nữ streamer khiến fans "nóng mặt" vì lộ hết cả điểm nhạy cảm ngay trên sóng livestream.

Cô nàng Cheongju Jeong - một trong những streamer nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp, trong sáng tựa thiên thần ở Hàn Quốc. Cứ mỗi khi lên sóng, Cheongju lại có một màn biểu diễn thú vị thu hút lượng fan rất đông đảo mặc dù tần suất xuất hiện khá hạn chế. 

Trong lần lên sóng livestream mới nhất, Cheong-gu đã phô diễn những màn vũ đạo cực nóng bỏng, bắt mắt của mình như mọi lần. Tuy nhiên một lúc sau đã sự cố đầy nhạy cảm ngay trên sóng. Không biết do đang nhảy quá phấn khích hay do trang phục có phần quá lỏng lẻo mà trong lúc nhún nhảy, nữ streamer Hàn Quốc đã vô tình bị tụt cả áo ngoài.

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Nữ streamer Hàn Quốc bị lộ điểm nhạy cảm ngay trên sóng

Chính vì lẽ đó mà toàn bộ trang phục siêu gợi cảm cùng chiếc áo nội y bên trong của cô nàng cũng tụt một nửa, phơi bày ngay điểm nhạy cảm trước camera. Dù rằng nàng streamer đã nhanh chóng phát hiện sự cố và vội vàng kéo tay lên che chắn lại tuy nhiên đã không kịp nữa, đoạn clip ghi lại hình ảnh hớ hênh của cô được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

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Nữ streamer không mấy bận tâm về sự cố

Dẫu vậy, có vẻ như Cheongju không mấy quan tâm đến sự cố vì cô đưa ra lý do rằng mình khá ít khi lên sóng livestream. Ngoài ra, việc mẹ chồng cô đã tái hôn và thường xuyên ở nhà khiến cô không có nhiều không gian để khoe vũ đạo bốc lửa. Vì vậy, lâu lâu nữ streamer tái xuất 1 lần nên sự cố là điều hết sức bình thường, không thể tránh khỏi. 

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