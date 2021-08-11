Clip: Hot girl Streamer xứ Hàn khiến dân tình "điêu đứng" khi diện trang phục tạp dề "không thể nóng hơn" khiến netizen phải la ó

Nữ hot girl streamer Hàn Quốc, Park Min Jung luôn khiến các netizen phát sốt khi lên sóng với những bộ cánh "gây sốc" như tạp dề hay đồ ren gợi cảm. Khiến "con dân" khó mà rời mắt khỏi màn hình vì quá xinh.

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