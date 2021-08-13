Streamer Gấm Kami thừa nhận chuyện 12 phút còn tự tung clip hot khiến cộng đồng mạng chao đảo?

Nhịp sống trẻ 13/08/2021 08:00

Trước tin đồn lộ clip nóng, streamer xinh đẹp Gấm Kami đột nhiên có bài đăng mới trên trang cá nhân, tự tung clip hot còn bình luận gây sốc bên dưới phần comment.

Mới đây, cư dân mạng lại tiếp tục xôn xao trước thông tin nữ streamer Gấm Kami lộ clip nhạy cảm kéo dài 12 phút. Cụ thể, trên một số diễn đàn mạng xã hội, một số người bất ngờ đăng tải bài viết khẳng định Gấm Kami là “nữ chính” trong đoạn clip nóng 12 phút. Kể từ đây, một làn sóng "xin link" ồ ạc diễn ra. Tên tuổi của cô còn lọt top tìm kiếm trên những nền tảng như Google, Facebook dù chưa có bất kỳ thông tin nào chắc chắn.

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Tin đồn về Gấm Kami lộ clip nóng - Ảnh: Internet

Đáp lại những lời đồn đoán trên, Gấm Kami cũng đã đăng tải bài viết có bài viết với nội dung: “Gấm Kami và link 12 phút hơn” kèm theo một đoạn clip cực lầy lội khi chụp màn hình và ghép những comment xin link của mình lại với nhau. Thậm chí, bên dưới phần bình luận, cô cũng thẳng thừng tuyên bố: "Từ nay hãy gọi tui là Gấm Kami 12 phút hơn nha" khiến nhiều người thích thú.

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Đoạn clip đáp trả của chính chủ - Ảnh: Chình màn hình

Có thể thấy, dù không lên tiếng phủ nhận nhưng hành động này của nữ streamer cũng đủ khiến khán giả ngầm hiểu rằng Gấm Kami đang tuyên bố về sự sai lệch của thông tin và cô cũng không quan tâm nhiều đến nó.

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Bình luận của cô nành - Ảnh: Chình màn hình

Gấm Kami là streamer, TikToker người dân tộc Tày đến từ Tuyên Quang, bắt đầu nổi tiếng vào đầu năm 2021 nhờ các clip chơi bida điêu luyện được lan truyền rộng rãi. Cùng với ngoại hình dễ thương, tính cách đáng yêu nên cô nàng ngày càng nhận về lượng quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

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