Thoải mái mặc đồ mát mẻ tại nhà, cô gái không biết đã bị hàng xóm quay lén lại còn tung clip cả cả cõi mạng cùng chiêm ngưỡng

Một đoạn clip ghi lại cảnh cô gái ăn mặc mát mẻ bị một gã ở chung cư đối diện quay lén lại được rồi đăng tải trên kênh TikTok của hắn. Nhiều người đã để lại bình luận phẫn nộ cho hành động này.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị quay lén khiến nhiều người bức xúc. Theo đó, một thanh niên đã dùng chức năng zoom (quay cận cảnh) của điện thoại để quay lén cô gái sống trong căn chung cư đối diện. Thậm chí, người này còn đăng tải đoạn clip kèm theo dòng trạng thái thô tục bình phẩm về cách ăn mặc gợi cảm của nạn nhân.

Theo những gì ghi lại, khu vực mà cả người quay lén và nạn nhân đang ở là nơi khá sang trọng, cô gái trong clip không hề biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Còn vệ việc cô có ăn mặc sexy hay không thì cũng là điều bình thường vì vốn dĩ cô đang ở nhà của mình.

Cô gái bị quay lén - Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã gây nên một làn sóng phẫn nộ cho dư luận. Nhiều người đã thẳng thắn chỉ trích người thanh niên đồng thời tỏ ta lo lắng cho cô gái cũng như những ai sống trong chung cư gặp phải những người xóm "xấu tính" như thế này.

"Hàng xóm hoàn toàn có thể kiện bạn vì vi phạm quyền riêng tư đó ạ", "Có tiền mua chung cư sao bạn không học thêm một chút ý thức nhỉ?", "Từ khi nào lại có chuyện đi quay lén người khác xong công khai đăng lên MXH thế này nhỉ?", "Càng xem càng thấy sợ hãi, từ nay chẳng lẽ ở chung cư phải đóng rèm 24/24?" - một số bình luận bên dưới đoạn clip.

Hiện tại, sau bao nhiêu chỉ trích, đoạn clip trên đã bị gỡ xuống. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không ngừng truy lùng địa chỉ khu chung cư trên. Một số người cũng để lại bình luận khuyên nạn nhân nếu đã phát hiện được sự việc thì hãy trình báo ngay cho cơ quan chức năng chú đừng dại dột làm những chuyện vi phạm pháp luật để ăn miếng trả miếng với kẻ quay lén kia.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thoai-mai-mac-do-mat-me-tai-nha-co-gai-khong-biet-da-bi-hang-xom-quay-len-lai-con-tung-clip-ca-ca-coi-mang-cung-chiem-nguong-420143.html