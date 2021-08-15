Nữ sinh chill trên ô tô đến mức 'quên' cả nội y, cư dân mạng rần rần khi thấy hết những gì không nên thấy

Nhịp sống trẻ 15/08/2021 07:05

Mới đây, nữ sinh nổi tiếng một thời ở Hải Dương bất ngờ đăng tải một bài viết khoe về khoảnh khắc đời thường trên ô tô.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ sinh nổi danh một thời Võ Thị Thu T. bất ngờ gây chú ý khi đăng tải một bức ảnh ngồi ngả người trên ô tô, chân gác lên vô lăng xế hộp nhắm show trọn vòng 1 căng đầy như muốn tràn ra ngoài của cô. Đính kèm bức ảnh là dòng trạng thái ngắn gọn "Chill day" cho thấy cô đang rất hưởng thụ cuộc sống.

nu sinh nguc khung 1
Bài đăng của Võ Thị Thu T. trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, trong ảnh có thể thấy cô nàng đến từ Hải Dương hoàn toàn không mặc nội y mà chỉ diện hững hờ một chiếc áo ôm bó sát bên ngoài. Đó cũng là nguyên nhân mà dù chỉ mới lướt qua, người ta cũng có thể thấy được hết những gì đáng lẽ không nên thấy của cô gái.

nu sinh nguc khung 2
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Không có gì lạ khi bài đăng nhận về vô số bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã không ngần ngại để lại bình luận khen ngợi cho ưu điểm cơ thể trời cho này của cô nàng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số ý kiến cũng cho biết cảm thấy buồn vì "hồi trước mới nổi thấy hiền lành, dễ thương" nhưng giờ thần tượng đã thay đổi quá nhiều.

nu sinh nguc khung 3
 Võ Thị Thu T. với vòng 1 siêu to khổng lồ - Ảnh: FBNV

Được biết, Võ Thị Thu T. (SN 2000) được biết đến với danh xưng nữ sinh ngực khủng khi có vòng 1 lên đến 110 cm. Cô gái từng đi phẫu thuật hút 6 lít mỡ bụng, ngực và đùi tuy nhiên ngoại hình phồn thực của cô vẫn không được cải thiện. 

Đôi tuyết lê ngoại cỡ cũng khiến cô gặp không ít khó khăn trong việc lựa chọn trang phục cũng như đối mặt với nhiều chỉ trích, bỡn cợt của một số người. Trước những ý kiến trái chiều trên, cô gái 10X từng thẳng thắng đáp trả: "Giờ tôi phẫu thuật xong tao tự tin thì tôi đăng ảnh thôi. Con trai bớt sân si".

Streamer Gấm Kami thừa nhận chuyện 12 phút còn tự tung clip hot khiến cộng đồng mạng chao đảo?

Streamer Gấm Kami thừa nhận chuyện 12 phút còn tự tung clip hot khiến cộng đồng mạng chao đảo?

Trước tin đồn lộ clip nóng, streamer xinh đẹp Gấm Kami đột nhiên có bài đăng mới trên trang cá nhân, tự tung clip hot còn bình luận gây sốc bên dưới phần comment.

Xem thêm
Từ khóa:   Hải Dương hot girl ngực khủng lộ hàng

TIN MỚI NHẤT

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 1 giờ 6 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 1 giờ 30 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 3 giờ 32 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 3 giờ 37 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 3 giờ 56 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 4 giờ 24 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa