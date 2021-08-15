Nữ sinh chill trên ô tô đến mức 'quên' cả nội y, cư dân mạng rần rần khi thấy hết những gì không nên thấy

Mới đây, nữ sinh nổi tiếng một thời ở Hải Dương bất ngờ đăng tải một bài viết khoe về khoảnh khắc đời thường trên ô tô.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ sinh nổi danh một thời Võ Thị Thu T. bất ngờ gây chú ý khi đăng tải một bức ảnh ngồi ngả người trên ô tô, chân gác lên vô lăng xế hộp nhắm show trọn vòng 1 căng đầy như muốn tràn ra ngoài của cô. Đính kèm bức ảnh là dòng trạng thái ngắn gọn "Chill day" cho thấy cô đang rất hưởng thụ cuộc sống.

Bài đăng của Võ Thị Thu T. trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, trong ảnh có thể thấy cô nàng đến từ Hải Dương hoàn toàn không mặc nội y mà chỉ diện hững hờ một chiếc áo ôm bó sát bên ngoài. Đó cũng là nguyên nhân mà dù chỉ mới lướt qua, người ta cũng có thể thấy được hết những gì đáng lẽ không nên thấy của cô gái.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Không có gì lạ khi bài đăng nhận về vô số bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã không ngần ngại để lại bình luận khen ngợi cho ưu điểm cơ thể trời cho này của cô nàng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số ý kiến cũng cho biết cảm thấy buồn vì "hồi trước mới nổi thấy hiền lành, dễ thương" nhưng giờ thần tượng đã thay đổi quá nhiều.

Võ Thị Thu T. với vòng 1 siêu to khổng lồ - Ảnh: FBNV

Được biết, Võ Thị Thu T. (SN 2000) được biết đến với danh xưng nữ sinh ngực khủng khi có vòng 1 lên đến 110 cm. Cô gái từng đi phẫu thuật hút 6 lít mỡ bụng, ngực và đùi tuy nhiên ngoại hình phồn thực của cô vẫn không được cải thiện.

Đôi tuyết lê ngoại cỡ cũng khiến cô gặp không ít khó khăn trong việc lựa chọn trang phục cũng như đối mặt với nhiều chỉ trích, bỡn cợt của một số người. Trước những ý kiến trái chiều trên, cô gái 10X từng thẳng thắng đáp trả: "Giờ tôi phẫu thuật xong tao tự tin thì tôi đăng ảnh thôi. Con trai bớt sân si".

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