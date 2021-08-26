NÓNG: CEO Người Ấy Là Ai sở hữu siêu xe đình đám bị 'gái lạ' tố HÀNH HẠ, xem như NÔ LỆ

Sau khi tham gia Người Ấy Là Ai , cái tên Tống Đông Khuê được nhiều khán giả biết đến. Đang "sóng yên biển lặng" thì mới đây hotboy sở hữu dàn siêu xe "khủng" đã lên tiếng tố một cô gái lạ chuyên quấy rối cuộc sống của mình. Mọi việc khởi nguồn khi cô gái N.T.T này tố hành hạ, chèn ép, xem như nô lệ thời gian hai người quen nhau. Tống Đông Khuê phủ nhận hoàn toàn và tung clip 1 năm trước cùng người yêu đến gặp trực tiếp T. làm rõ sự việc.

Trước mặt bạn gái Đoàn Thảo Nhi, Đông Khuê hỏi rõ cô gái tên T.: "Rõ ràng tôi không hề quen cô. Nếu có bằng chứng nào chứng minh tôi và cô quen biết nhau từ trước hay tôi hành hạ cô xin hãy đưa ra để chứng minh". Cô gái tên T đáp và cười: "Như vậy là được rồi" và không hề có bằng chứng nào mình là bạn gái của CEO 9x.

Theo Đông Khuê thì cô gái này hình như đang có "vấn đề". Anh chàng cho hay 1 năm qua cô ấy vẫn âm thầm đặt điều sai sự thật về mình. Đáng nói hơn, T. tìm số điện thoại, gọi điện và nhắn tin cho bố mẹ Đông Khuê khiến phụ huynh anh vô cùng bực tức. Hiện tại, CEO Tống Đông Khuê vẫn không thể hiểu động cơ thật sự của người này là gì.

Anh mệt mỏi: "Mình đã từng nghĩ bạn T. là con gái, không được bình thường nên không chấp, nhưng ba mình đang bị bệnh và bạn liên tục nhắn tin nhục mạ mình và gia đình mình, chặn số thì bạn lấy số khác nhắn và gọi. Thật sự mình không muốn nói bất cứ điều gì vì quá nhiều thứ xảy ra đối với mình, đến cả việc bạn này ảo chửi mình suốt mấy năm mình cũng kệ vì tính mình không muốn giải thích những chuyện mà 'ai nhìn vào cũng hiểu' và mình tin vào luật nhân quả. Mình không hề biết bạn T. này là ai cho đến khi mình nhận được thông tin bạn này nói mình yêu rồi hạnh hạ bạn. Không lẽ gu của mình như vậy sao?".

Do quá bức xúc, anh đã đính chính lên MXH để tránh gây hiểu lầm - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, anh còn gửi tin nhắn nói chuyện rõ ràng với cô gái lạ này - Ảnh: Chụp màn hình

Tống Đông Khuê (Will Tống) sinh năm 1999, là con trai của Tống Thành Vinh, vị đạo diễn phim “Có lẽ nào ta yêu nhau” phát sóng trên VTV vào năm 2009. Ngoài ra, theo chia sẻ của Tống Đông Khuê trên trang cá nhân, anh là người sáng lập công ty truyền thông, chuyên sản xuất âm nhạc, chủ của một nhà hàng kiêm quán bar sang trọng.

Doanh nhân trẻ bên siêu xe tiền tỷ - Ảnh: Internet

Mỹ nam 9x là chàng trai có niềm đam mê lớn với âm nhạc. Trên trang cá nhân vị CEO trẻ này thường chia sẻ những đoạn clip tự mình đệm đàn và hát. Ngoài ra anh còn sở hữu nhiều siêu xe đắt tiền. 3 trong số 4 chiếc xế cổ làm nền cho các vị huấn luyện viên trong chương trình Rap Việt trước đó cũng đều thuộc sở hữu của anh.