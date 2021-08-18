"Hot girl phòng gym" Lê Bống khoe vẻ gợi cảm trong tà áo khoét cổ sâu khiến dân mạng phản ứng trái chiều

Nhịp sống trẻ 18/08/2021 15:18

Lê Bống đang khiến dân tình xôn xao khi diện áo thổ cẩm nhưng lại khoe gò hồng đào cực gợi cảm.

Lê Bống luôn khiến dân tình chú ý khi khoe những bức ảnh táo bạo lên trang cá nhân. Nhiều bức ảnh của cô rất gợi cảm nhưng vẫn nhận nhiều lượt thả tim rầm rộ từ cư dân mạng.

Nữ hot TikToker luôn biết cách tạo điểm nhấn nhá cho bản thân qua từng bức ảnh. Cụ thể mới đây cô đã khoe bức ảnh với caption "tháng cô hồn" trong tà áo thổ cẩm. Chiếc áo với phần xẻ sâu khoe đôi gò hồng đào căng tròn làm dân mạng chao đảo vì quá gợi cảm.

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Bức ảnh mặc đồ thổ cẩm khoe vòng 1 căng tràn của Lê Bống khiến dân mạng xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi bài đăng lên sóng, nhiều dân mạng đã tràn vào thả tim rầm rộ. Tuy nhiên cũng có vài người cho rằng mặc áo thổ cẩm dân tộc thì không nên hở hang như thế. Dù sao thì đó cũng chỉ là ý kiến cá nhân tuy nhiên một số người nổi tiếng khác khi mặc đồ thổ cẩm đều rất kín đáo và trang nhã.

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'Hot girl phòng gym' Lê Bống khoe vẻ gợi cảm trong tà áo khoét cổ sâu khiến dân mạng phản ứng trái chiều - Ảnh 3

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Lê Bống còn được biết đến với danh xưng "hot girl phòng gym". Nhờ thành quả chăm chỉ tập tành nên quả thật, cô nàng sở hữu thân hình siêu bốc lửa và cô cùng gợi cảm. Ngoài ra, Lê Bống từng xuất hiện trong khá nhiều gameshow truyền hình. Lần xuất hiện đầu tiên là ở gameshow "Nhanh như chớp" và ngay lập tức cô đã nhận phản ứng dữ dội. Cô bị chỉ trích vì tỏ ra nhí nhố quá đà và trang phục có phần phản cảm, khoe cơ thể.

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Giữa tháng 6 vừa qua, Lê Bống xuất hiện với vai trò khách mời của chương trình Nóng cùng Euro. Cô nàng được mời đại diện cho CĐV đội tuyển Pháp.

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'Hot girl phòng gym' Lê Bống khoe vẻ gợi cảm trong tà áo khoét cổ sâu khiến dân mạng phản ứng trái chiều - Ảnh 6'Hot girl phòng gym' Lê Bống khoe vẻ gợi cảm trong tà áo khoét cổ sâu khiến dân mạng phản ứng trái chiều - Ảnh 7

Một số ảnh gợi cảm khác của Lê Bống trên trang cá nhân - Ảnh: IGNV

Lê Bống tên thật là Lê Xuân Anh, sở hữu chiều cao 1m67, nặng 50kg với số đo 3 vòng hoàn mĩ 96-60-96. Cô nàng là một trong những hot girl TikTok hàng đầu Việt Nam với trang mạng xã hội Instagram hơn 1,2 triệu người theo dõi.

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