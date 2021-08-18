CHOÁNG: Anh chàng phụ hồ từng mua SH live 'nóng' ăn đứt sao hạng A khiến dân mạng ngỡ ngàng

Nhịp sống trẻ 18/08/2021 08:55

Nhiều người bất ngờ vì số view của Lộc phụ hồ cao ngất ngưỡng. Nhiều diễn đàn mạng còn chụp lại và so sánh người xem của anh còn ngang ngửa cả sao hạng A, thậm chí vượt hẳn.

Lộc Phụ Hồ có nickname là Lộc Fuho, anh chàng sở hữu vẻ ngoài nam tính kèm cách livestream hài hước và chân thật khiến dân mạng hâm mộ rần rần. Mới đây anh lại live 'nóng' và đạt lượt views cao ngất ngưỡng. Các diễn đàn mạng đã bất ngờ với số lượng người xem của anh và chia sẻ về nhận nhiều sự quan tâm trên MXH.

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Bài chia sẻ của một diễn đàn về lượt view gây choáng của Lộc Fuho - Ảnh: Lớp Người Ta

Nhiều dân mạng phát hiện ra idol của mình nên đã tràn vào bình luận rôm rả: "Idol của em hot quá", "Ăn đứt sao hạng A nhen thầy Lộc Fuho", "Đỉnh cao livestream"...

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Dân mạng vào comment rầm rộ - Ảnh: Chụp màn hình

Anh chàng Lộc Fuho sinh năm 1994, nổi tiếng trong thời gian gần đây nhờ những video rất thực tế và gần gũi kèm chút hài hước. Idol giới trẻ này vốn sinh sống bằng nghề phụ hồ, từng là một game thủ nổi tiếng với trò Audition, sau đó, bắt tay làm video đăng trên YouTube. Lộc Fuho thành lập kênh từ tháng 7 năm ngoái. Điều bất ngờ là kênh riêng của anh chàng này thu hút hơn 1 triệu lượt đăng ký theo dõi, giúp anh nhận được nút bạc của YouTube.

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Anh bắt đầu nổi tiếng khi chia sẻ những bức ảnh trên trang cá nhân với nội dung vui nhộn và hài hước và độc lạ. Nhưng chính lý do này đã khiến Lộc Fuho tạo ấn tượng với cộng đồng mạng. 

Lộc phụ hồ thu nhập khủng nhờ YouTube và anh cũng từng cho biết, khoản tiền phải chi trả cho người phụ quay video, chi phí đầu tư làm video cũng tốn cả trăm triệu đồng. Những lần anh đăng hình ảnh bên cạnh những tài sản vật chất có giá trị như xe máy SH, điện thoại iPhone 11 Pro Max hay xe hơi Mercedes khiến nhiều người ngỡ ngàng.

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Vẻ ngoài nam tính của Lộc Fuho - Ảnh: Internet

Hiện tại Lộc Fuho vẫn chăm chỉ ra clip vui khiến dân mạng vô cùng thích thú và nhận nhiều sự quan tâm trên MXH.

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Từ khóa:   Lộc Phụ Hồ YouTube idol

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