HOT: Ngồi 'phản cảm', hotgirl bôi dầu bóng loáng lên người, gương mặt đờ dẫn khó hiểu khiến dân mạng 'ném đá'

Nhịp sống trẻ 02/08/2021 17:13

Hotgirl này khiến dân mạng 'há hốc mồm' khi bất chấp bôi dầu bóng loáng lên vòng 1 rồi ngồi tư thế 'lạ' với gương mặt khó tả.

Hotgirl dạo gần đây tạo đủ chiêu trò để câu kéo người xem livestream. Một số cố tình thay đồ trên sóng, số khác thì vô tình hay cố ý lộ hàng nhẹ để dân tình kéo vô donate. Chưa kể mới đây một nữ streamer còn khiến dân mạng "nóng mắt" khi ngồi 'bạnh chân' ra livestream hết sức phản cảm.

Mỹ nữ lạ lùng này có tên Dahee, cô là một trong những streamer nổi tiếng xứ Hàn với những màn livestream táo bạo hết chỗ nói. Gần đây, cô còn mạnh dạn lên sóng và rủ các đồng nghiệp nam chung vui với lời gạ gẫm ai nghe qua cũng phải "đỏ mặt" vì ngại.

Dù Dahee là một trong những streamer gợi cảm bậc nhất trên AfreecaTV nhưng việc cô livestream với hình thức phản cảm như thế dường như không được dân mạng ủng hộ cho lắm. Cô còn gây sốc khi tự bôi dầu bóng lên khắp cơ thể và thả rông vòng 1.

Trong một lần livestream khác cô còn vô tư thể hiện động tác thỏ con "so kute" khiến vòng 1 rung rung muốn tràn ra ngoài. Được biết, kênh của cô cũng hứng chịu rất nhiều án phạt, mặc cho ai nói gì thì nói hotgirl này vẫn "thừa thắng xông lên" và tiếp tục chiêu trò khoe hàng quá lố trên sóng để câu kéo người xem. 

HOT: Ngồi 'phản cảm', hotgirl bôi dầu bóng loáng lên người, gương mặt đờ dẫn khó hiểu khiến dân mạng 'ném đá' - Ảnh 1

Một số cảnh live khoe vòng 1 phản cảm của hotgirl 

Một số dân mạng góp ý: "Nên tiết chế lại bớt chứ nhìn vậy không hay cho lắm", "Mình che mắt luôn không dám nhìn í", "Cô ấy làm vậy để thu hút nhiều người xem chăng?"...

Không chỉ riêng Dahee mà hiện nay cũng có nhiều hotgirl lộ hàng, khoe thân trên livestream khiến dân mạng khó chịu. Họ dùng chiêu trò bất chấp dù hành vi này đa phần đều được CĐM cho là phản cảm và kém duyên.

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HOT: Ngồi 'phản cảm', hotgirl bôi dầu bóng loáng lên người, gương mặt đờ dẫn khó hiểu khiến dân mạng 'ném đá' - Ảnh 3

Một số pha khoe hàng, lộ hàng của các hotgirl 

Ảnh: Tổng hợp

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Giật thót mình với bộ bikini mỏng như cọng chỉ của hotgirl Lê Phương Anh trong 1 clip 'nóng mắt', xem mà hú tim 'sợ đứt giùm'

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