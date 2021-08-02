Gần đây, MXH râm ran về một cô gái bị nghi lộ clip và hình ảnh nhạy cảm là một hot girl 9x đình đám Hà thành. Đáng nói, hình ảnh của cô còn được đem ra so sánh với một hotgirl khác bị đánh ghen rùm beng ở một nhà hàng, tọa lạc ngay phố cổ Hà Nội.

Không dừng lại ở đó, đâu chỉ dân mạng mới "đào" lại vụ này, "chính thất" cũ của người đàn ông áo đen trong clip đánh ghen cũng đã có một bài đăng gây chú ý trên MXH.

Cụ thể, cư dân mạng đồn rằng, "bà lớn" này đã chia sẻ một bài đăng thể hiện thái độ không hài lòng khi hình ảnh từng đăng liên quan đến vụ đánh ghen rùm beng hồi tháng 5/2021 đã bị chặn. Vợ cũ của nam thanh niên trong clip đánh ghen viết: "Chặn thế nào được cái nhân cách dơ bẩn của em hả em?". Cô còn chụp kèm hình ảnh dẫn chứng và đính vào bài đăng, trong hình là dòng thông báo từ Facebook: "A.P.L đã chặn ảnh của bạn vì ảnh có thể chứa nội dung mà họ sở hữu".



Bài đăng ẩn ý của người vợ cũ - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại dù clip đánh ghen chưa được xác thực, người trong cuộc cũng không lên tiếng chính thức về vụ việc. Tuy nhiên, người được cho là vợ của người đàn ông áo đen trong clip cũng đã ẩn ý rằng "hôn nhân gãy gánh". Cô từng chia sẻ trong một trò chơi trên Facebook là mình đang độc thân. Bạn bè nhân vật này từng vào comment về vụ độc thân thì cô cũng khẳng định đang trong cảnh "đi về một ngựa". Chính vì điều này mà dân mạng đồn nhau rằng vợ chồng cô đã ly hôn.

Một bài đăng khác của cô vợ khiến dân mạng suy ngẫm - Ảnh: Chụp màn hình

Vụ clip đánh ghen hotgirl bị "đào" lại vẫn gây rùm beng trên MXH, sự thật chỉ có người trong cuộc mới biết và những nhân vật chính đều im hơi lặng tiếng chưa có phát biểu gì thêm.