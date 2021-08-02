BIẾN MỚI: 'Bà lớn' dằn mặt cực gắt vụ hot girl 1997 nghi bị đánh ghen trên phố cổ Hà Nội

Nhịp sống trẻ 02/08/2021 09:30

Vợ cũ của nam chính trong clip đánh ghen hotgirl rùm beng phố cổ đã có động thái cực căng trên MXH.

Gần đây, MXH râm ran về một cô gái bị nghi lộ clip và hình ảnh nhạy cảm là một hot girl 9x đình đám Hà thành. Đáng nói, hình ảnh của cô còn được đem ra so sánh với một hotgirl khác bị đánh ghen rùm beng ở một nhà hàng, tọa lạc ngay phố cổ Hà Nội. 

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Không dừng lại ở đó, đâu chỉ dân mạng mới "đào" lại vụ này, "chính thất" cũ của người đàn ông áo đen trong clip đánh ghen cũng đã có một bài đăng gây chú ý trên MXH.

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Cụ thể, cư dân mạng đồn rằng, "bà lớn" này đã chia sẻ một bài đăng thể hiện thái độ không hài lòng khi hình ảnh từng đăng liên quan đến vụ đánh ghen rùm beng hồi tháng 5/2021 đã bị chặn. Vợ cũ của nam thanh niên trong clip đánh ghen viết: "Chặn thế nào được cái nhân cách dơ bẩn của em hả em?". Cô còn chụp kèm hình ảnh dẫn chứng và đính vào bài đăng, trong hình là dòng thông báo từ Facebook: "A.P.L đã chặn ảnh của bạn vì ảnh có thể chứa nội dung mà họ sở hữu".

BIẾN MỚI: 'Bà lớn' dằn mặt cực gắt vụ hot girl 1997 nghi bị đánh ghen trên phố cổ Hà Nội - Ảnh 3
Bài đăng ẩn ý của người vợ cũ - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại dù clip đánh ghen chưa được xác thực, người trong cuộc cũng không lên tiếng chính thức về vụ việc. Tuy nhiên, người được cho là vợ của người đàn ông áo đen trong clip cũng đã ẩn ý rằng "hôn nhân gãy gánh". Cô từng chia sẻ trong một trò chơi trên Facebook là mình đang độc thân. Bạn bè nhân vật này từng vào comment về vụ độc thân thì cô cũng khẳng định đang trong cảnh "đi về một ngựa". Chính vì điều này mà dân mạng đồn nhau rằng vợ chồng cô đã ly hôn.

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Một bài đăng khác của cô vợ khiến dân mạng suy ngẫm - Ảnh: Chụp màn hình

Vụ clip đánh ghen hotgirl bị "đào" lại vẫn gây rùm beng trên MXH, sự thật chỉ có người trong cuộc mới biết và những nhân vật chính đều im hơi lặng tiếng chưa có phát biểu gì thêm.

SỐC: Hành động 'hiểm' của hotgirl trên sóng livestream khiến dân mạng 'hóng' mòn mắt, nổi tiếng nhờ cái quạt?

SỐC: Hành động 'hiểm' của hotgirl trên sóng livestream khiến dân mạng 'hóng' mòn mắt, nổi tiếng nhờ cái quạt?

Cô nàng hotgirl này đã có hành động 'lạ' ngay trên sóng livestream, tuy nhiên cái kết sau đó khiến ai nấy ngỡ ngàng.

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