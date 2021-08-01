SỐC: Hotgirl có hình xăm chổ hiểm thay đồ ngay trên sóng livestream, nhận ngay cái kết 'tê tái'

Nhịp sống trẻ 01/08/2021 10:16

Hotgirl này sở hữu hình xăm ngay chỗ hiểm, đáng nói, cô bán nội y nhưng lại bất chấp thay đồ trên sóng livestream khiến ai nấy muốn 'tắt thở'.

Trào lưu livestream đang nóng trên XMH hơn bao giờ hết. Chỉ cần có chút ngoại hình, khả năng ăn nói, biết chiều khác hàng thì các hotgirl có thể kiếm bộn tiền hàng tháng cho nhu cầu cá nhân của mình. Bắt trend này cực tốt, một hogirl cũng "cá kiếm" trên MXH nhưng với cách không giống ai và có phần phản cảm.

Mới đây, dân mạng tá hỏa với một hotgirl quảng cáo đồ nội y màu đỏ vô cùng nóng bỏng. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô không chủ động thay luôn trên sóng livestream. Động tác vô tư quá trớn này của cô nhận về không ít lời phàn nàn từ người hâm mộ. Họ cho rằng làm vậy là không phù hợp, bán hàng thì không cần thiết phải thay luôn quần áo như thế.

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SỐC: Hotgirl có hình xăm chổ hiểm thay đồ ngay trên sóng livestream, nhận ngay cái kết 'tê tái' - Ảnh 2

Cô bán nội y nhưng chơi đẹp thay đồ luôn trên sóng livestream - Ảnh: Internet

Cô gái gây ồn ào trên tên là Sunmi, là một Streamer/Youtuber nổi tiếng tại Hàn Quốc với kênh YouTube sở hữu 145 nghìn lượt đăng ký. Ngoài ra cô cũng rất hot trong cộng đồng streamer với style ăn mặc hở hang, táo bạo và còn sở hữu hình xăm ở chổ hiểm.

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Mỹ nhân sở hữu hình xăm ngay chổ hiểm - Ảnh: Internet

Đâu chỉ riêng gì Sunmi, nhiều hotgirl khác cũng cố tình thay đồ trên sóng livestream. Thậm chí còn vô tư lộ hành ngay trên sóng. Điều này gây khó chịu cho người xem. Đa số cho rằng các hotgirl nên để ý cách ăn mặc sao cho chỉnh chu, lịch sự khi lên sóng để tráhh "đốt mắt" khán giả.

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Hotgirl khác cũng thay đồ luôn ngay trên sóng livestream - Ảnh: Internet
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SỐC: Hotgirl có hình xăm chổ hiểm thay đồ ngay trên sóng livestream, nhận ngay cái kết 'tê tái' - Ảnh 6

Ngoài ra còn có hotgirl lộ hàng trên sóng trực tiếp khiến fan đỏ mặt - Ảnh: Internet

Hiện tại, hình ảnh hotgirl Sunmi bán nội y mà thay luôn trên mạng nhận về vô số ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

 

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