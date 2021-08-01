SỐC: Hotgirl có hình xăm chổ hiểm thay đồ ngay trên sóng livestream, nhận ngay cái kết 'tê tái'

Trào lưu livestream đang nóng trên XMH hơn bao giờ hết. Chỉ cần có chút ngoại hình, khả năng ăn nói, biết chiều khác hàng thì các hotgirl có thể kiếm bộn tiền hàng tháng cho nhu cầu cá nhân của mình. Bắt trend này cực tốt, một hogirl cũng "cá kiếm" trên MXH nhưng với cách không giống ai và có phần phản cảm.

Mới đây, dân mạng tá hỏa với một hotgirl quảng cáo đồ nội y màu đỏ vô cùng nóng bỏng. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô không chủ động thay luôn trên sóng livestream. Động tác vô tư quá trớn này của cô nhận về không ít lời phàn nàn từ người hâm mộ. Họ cho rằng làm vậy là không phù hợp, bán hàng thì không cần thiết phải thay luôn quần áo như thế.