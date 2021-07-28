Lộ bí danh "vui gần chết" của chị đại TikTok 'xà lỏn', khoe lông nách cứng na ná rễ tre, bán đắt tỉ lệ nghịch nhan sắc

Nhịp sống trẻ 28/07/2021 10:13

Cô nàng tung hoàng ngang dọc trên TikTok với những clip ngộ đời và còn bán quần xà lỏn đắt như tôm tươi.

Ai đẹp ai xinh mặc ai, chị đại "xà lỏn" Lê Thụy vẫn có cách hút view cho riêng mình. Một mình một cõi cô tung nhiều video "vui gần chết" và có hẳn lượng fan riêng cuồng nhiệt trên MXH. Nghịch lí ở đây là dân mạng hay mê các hotgirl xinh đẹp thì cô nàng này sở hữu mặt hơi mụn, có vẻ hài hước nhưng có cái duyên ngầm khiến ai nấy xem một lần là nhớ mãi.

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Cô gái bán quần xà lỏn đang 'làm mưa làm gió' trên MXH TikTok - Ảnh: Chụp màn hình

Chưa kể cô còn từng khoe màn cạo lông nách cứng như rễ tre chấn động TikTok. Khi có nhiều dân mạng kéo vô tò mò thì chị đại chia sẻ: "Hông phải mình hông muốn cạo mà mình cạo xong rồi nó mọc lại, nó cứng như cái rễ tre vậy đó, nó đâm vô cái nách đau chớ bộ, không phải là mình không muốn cạo đâu". Màn đối đáp cực duyên này khiến cô kéo thêm cho mình một lượng fan mới và nhiều dân mạng cứ nhắc đến cô là nhớ đến... lông nách.

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Cô không ngại khoe vùng nách 'bóng loáng' cho dân mạng chiêm ngưỡng - Ảnh: Internet
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Các clip triệu views của chị đại 'xà lỏn' trên TikTok - Ảnh: Chụp màn hình

Đa số những tài khoản kém duyên hay vào chê cô có gương mặt nhiều mụn, nhan sắc bình thường mà thích làm quá tuy nhiên cũng có nhiều dân mạng khen cô tấm tắc: "Chị này có duyên nè, em thích chị lắm", "Vui vẻ vậy bán đắt hàng là đúng rồi?", "Em ghiền coi clip của chị lắm á chị, ra nhiều clip nữa nhé"...

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Một số bình luận ủng hộ cô của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình
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Cô sở hữu kênh TikTok với follow hơn 1 triệu người theo dõi chứ chẳng đùa - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài màn bán quần xà lỏn thần sầu, cô còn hút hơn 1 triệu follow trên TikTok và nhận về những đơn hàng tươi xanh. Khi bất ngờ nổi tiếng, các clip khác của cô views cũng tăng lên chóng mặt. Dân mạng chia sẻ nhau về quý danh của cô rằng năm nay chị đại chỉ mới 21 tuổi những đã có kinh nghiệm buôn bán quần xà lỏn đáng gờm.

Hiện tại các clip về cô gái bán quần xà lỏn duyên dáng vẫn gây chú ý cư dân mạng và nhận nhiều bình luận rôm rả.

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Từ khóa:   Lê Thụy cô gái bán quần xà lỏn Hot TikToker

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