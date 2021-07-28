Ai đẹp ai xinh mặc ai, chị đại "xà lỏn" Lê Thụy vẫn có cách hút view cho riêng mình. Một mình một cõi cô tung nhiều video "vui gần chết" và có hẳn lượng fan riêng cuồng nhiệt trên MXH. Nghịch lí ở đây là dân mạng hay mê các hotgirl xinh đẹp thì cô nàng này sở hữu mặt hơi mụn, có vẻ hài hước nhưng có cái duyên ngầm khiến ai nấy xem một lần là nhớ mãi.

Cô gái bán quần xà lỏn đang 'làm mưa làm gió' trên MXH TikTok - Ảnh: Chụp màn hình

Chưa kể cô còn từng khoe màn cạo lông nách cứng như rễ tre chấn động TikTok. Khi có nhiều dân mạng kéo vô tò mò thì chị đại chia sẻ: "Hông phải mình hông muốn cạo mà mình cạo xong rồi nó mọc lại, nó cứng như cái rễ tre vậy đó, nó đâm vô cái nách đau chớ bộ, không phải là mình không muốn cạo đâu". Màn đối đáp cực duyên này khiến cô kéo thêm cho mình một lượng fan mới và nhiều dân mạng cứ nhắc đến cô là nhớ đến... lông nách.