Sau 'phốt' giật chồng, Thủy Tiên 'vợ người ta' tái xuất khiến dân mạng 'điên đảo' với tạo hình thay đổi 180 độ

Tiểu Hý ( Thủy Tiên ) đang nổi lên như cồn trên Tik Tok. Cô có lượng người theo dõi hùng hậu sau khi bất ngờ nổi tiếng và được nhiều chàng trai nhận vơ là "vợ quốc dân", người yêu trong mơ... Các clip của cô đều thu hút triệu views và nhận về lượng tương tác khủng. Tiểu Hý cũng chăm chỉ cập nhật tình hình lên trang cá nhân và TikTok để bàn dân thiên hạ tiện theo dõi.

Sự thay đổi này khiến Tiểu Hý nhận về nhiều lời khen: "Nhìn được đấy, xinh và dễ thương", "Cứ thế này có phải yêu không?", "Mình thích bạn theo phong cách này, phát huy nhé"...

Sau "phốt" PR kem trộn và nghi án giật chồng, mới đây cô đã tái xuất trong diện mạo mới. Không còn diện áo croptop, không còn nhảy tưng bừng như trước, Tiểu Hý chọn phong cách kín đáo, đội nón và múa theo điệu nhạc ủng hộ đẩy lùi dịch bệnh.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, hotgirl này bị dính tin đồn giật chồng, phải lên tiếng đính chính ngay trên trang cá nhân để tránh hiểu lầm: "Em xin đính chính lại về một số bài viết đang nói sai về mình. Có những clip nói em giật chồng người khác là sai. Họ nói mà không có bằng chứng xác thực thì lý do gì một số người cho rằng lời đồn đoán ấy là đúng. Tất nhiên cũng sẽ có người ghét và quý em thôi, cuộc sống mà. Người ganh ghét mình thì quá tầm thường. Em chỉ chơi TikTok cho vui, không nghĩ được nhiều người quan tâm đến vậy".

Ngoài ra cô cũng mong dân mạng dừng chia sẻ những thông tin không đúng về mình trên MXH: "Xin cộng đồng mạng ngừng share ảnh và những bài viết không đúng về em lại ạ. Em xin cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đọc bài viết của em”.

Cô từng khổ sở vì nghi án giật chồng nên phải lên MXH đính chính - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, việc thay đổi hình ảnh theo hướng tích cực này của Tiểu Hý nhận nhiều lời khen có cánh từ cư dân mạng và lượt views đang tăng chóng mặt.