Sau 'phốt' giật chồng, Thủy Tiên 'vợ người ta' tái xuất khiến dân mạng 'điên đảo' với tạo hình thay đổi 180 độ

Nhịp sống trẻ 25/07/2021 09:30

Thủy Tiên đã có màn 'lột xác' ngoạn mục trong màn tái xuất mới, tuy nhiên cô có còn nhảy tưng bừng như trước?

Tiểu Hý (Thủy Tiên) đang nổi lên như cồn trên Tik Tok. Cô có lượng người theo dõi hùng hậu sau khi bất ngờ nổi tiếng và được nhiều chàng trai nhận vơ là "vợ quốc dân", người yêu trong mơ... Các clip của cô đều thu hút triệu views và nhận về lượng tương tác khủng. Tiểu Hý cũng chăm chỉ cập nhật tình hình lên trang cá nhân và TikTok để bàn dân thiên hạ tiện theo dõi.

thuy tien 4

thuy tien 5
Cô đã kín đáo và thay đổi nhiều trong màn tái xuất mới nhất - Ảnh: Chụp từ clip

Sau "phốt" PR kem trộn và nghi án giật chồng, mới đây cô đã tái xuất trong diện mạo mới. Không còn diện áo croptop, không còn nhảy tưng bừng như trước, Tiểu Hý chọn phong cách kín đáo, đội nón và múa theo điệu nhạc ủng hộ đẩy lùi dịch bệnh. 

Sự thay đổi này khiến Tiểu Hý nhận về nhiều lời khen: "Nhìn được đấy, xinh và dễ thương", "Cứ thế này có phải yêu không?", "Mình thích bạn theo phong cách này, phát huy nhé"...

thuy tien 6
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, hotgirl này bị dính tin đồn giật chồng, phải lên tiếng đính chính ngay trên trang cá nhân để tránh hiểu lầm: "Em xin đính chính lại về một số bài viết đang nói sai về mình. Có những clip nói em giật chồng người khác là sai. Họ nói mà không có bằng chứng xác thực thì lý do gì một số người cho rằng lời đồn đoán ấy là đúng. Tất nhiên cũng sẽ có người ghét và quý em thôi, cuộc sống mà. Người ganh ghét mình thì quá tầm thường. Em chỉ chơi TikTok cho vui, không nghĩ được nhiều người quan tâm đến vậy".

Ngoài ra cô cũng mong dân mạng dừng chia sẻ những thông tin không đúng về mình trên MXH: "Xin cộng đồng mạng ngừng share ảnh và những bài viết không đúng về em lại ạ. Em xin cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đọc bài viết của em”.

thuy tien 7
Cô từng khổ sở vì nghi án giật chồng nên phải lên MXH đính chính - Ảnh: Chụp màn hình

thuy tien 8

Hiện tại, việc thay đổi hình ảnh theo hướng tích cực này của Tiểu Hý nhận nhiều lời khen có cánh từ cư dân mạng và lượt views đang tăng chóng mặt.

Hốt 12 triệu view trong tích tắc, 'vợ mới quốc dân' nhảy nhót khoe vòng 1 rần rần khiến bao chàng rể đậu xe 'ảo' rước dâu ngợp MXH

Hốt 12 triệu view trong tích tắc, 'vợ mới quốc dân' nhảy nhót khoe vòng 1 rần rần khiến bao chàng rể đậu xe 'ảo' rước dâu ngợp MXH

Chỉ trong thời gian ngắn, cô bạn này đã thu về hàng triệu view cho các clip trên TikTok với nhan sắc không phải dạng vừa.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiểu Hý TikTok hotgirl

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 36 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 36 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 36 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 36 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 5 giờ 5 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề